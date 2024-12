En. defensa del territori

La CUP vol garantir que el Hard Rock no tiri endavant

La CUP vol garantir que el Hard Rock no tiri endavant

La CUP ha registrat una desena d’esmenes a la modificació de la llei amb l’objectiu d’impedir la construcció del macrocasino del Hard Rock. La formació, que ha fet de la lluita contra el Hard Rock una de les seves principals reivindicacions, celebra que es vulguin eliminar els privilegis fiscals dels quals gaudia el Hard Rock.

La diputada Laia Estrada lamenta el temps perdut, especialment, la legislatura passada amb el Govern d’ERC. Fins a dues vegades, la CUP va proposar l’eliminació dels privilegis fiscals amb dues mocions (el novembre de 2022 i el juny de 2023) i, com assegura Estrada, «tant ERC com el PSC van votar-hi en contra alineant-se amb la dreta i extrema dreta, blindant un projecte que només té per objectiu defensar els interessos de La Caixa».