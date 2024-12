Medi ambient

Despleguen una pancarta gegant al port de Barcelona contra els biocombustibles de soja

“Stop bio?combustibles, soja = deforestació”. Així dictava la pancarta que Ecologistes en Acció ha desplegat avui davant de les instal·lacions de Bunge, classificada com “la pitjor empresa en el rànquing de la desforestació” en un estudi de Mighty Earth. L’empresa, que al març es va aliar amb Repsol per impulsar el subministrament de biocombustibles, està potencialment vinculada a 224.181 hectàrees de desforestació, de les quals una quarta part de la tala es produeix en zones protegides.

La petroliera no detalla quines matèries primeres destinarà a través d’aquesta aliança a la fabricació de biocombustibles, però en el seu comunicat no especifica que descarti l’ús de la soja. El mes d’abril passat Ecologistes en Acció, juntament amb Greenpeace i CECU, van interposar sengles denúncies a Repsol davant la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) i davant la Direcció General de Consum per “declaracions ambientals enganyoses” en matèria de biocombustibles.

Aquests són alguns dels arguments que han motivat l’acció realitzada avui al port de Barcelona, on també s’ha assenyalat que, en uns dies, a partir de l’1 de gener de 2025, els proveïdors de carburants no podran recórrer a la palma i els seus derivats per a la fabricació de biocombustibles. Segons les dades disponibles més recents (2023), es produeix el 36,46% del biodièsel i el 73% de l’HVO (oli vegetal hidrotractat) de palma i els seus derivats.

La normativa europea ja va declarar l’obligatorietat d’eliminar progressivament els biocombustibles de palma per al 2030 pel seu vincle amb la desforestació. També Espanya va augmentar el seu compromís amb aquest objectiu, accelerant la seva eliminació per al 2025 a l’Ordre TED/728/2024, per la qual es desenvolupa el mecanisme de foment de biocarburants i altres combustibles renovables amb finalitats de transport.

A l’esborrany del Pla Nacional Integral d’Energia i Clima (PNIEC) sí que es contemplava l’eliminació de la soja al costat de la palma. Tot i així, finalment la soja va ser retirada de la seva versió definitiva publicada el setembre d’aquest any, tot i que el biodièsel de soja genera dues vegades més emissions que el dièsel convencional, a causa de la desforestació associada.

Ecologistes en Acció insisteix: “Es tracta d’un pas enrere en la protecció de la biodiversitat per fer front al canvi climàtic. Si no s’actua com més aviat millor per eliminar els biocombustibles de soja, la fi dels biocombustibles de palma el 2025 podria provocar l’increment de la producció i consum de biodièsel de soja, entre altres matèries primeres, per complir els objectius de la Directiva de Energies Renovables”.

Segons l’organització ecologista, el Govern no és l’únic que no ha aprofitat l’oportunitat d’eliminar els biocombustibles de soja; la Comissió Europea tampoc no està complint el seu compromís de frenar la desforestació associada a la producció d’aquest monocultiu.

Tot i que el Parlament Europeu, diversos Estats membres de la UE, organitzacions de la societat civil i la comunitat científica han manifestat clarament la seva oposició als biocombustibles de soja, la UE continua sense revisar l’acte delegat 2019/807 que podria catalogar-la juntament amb la palma com d’alt risc ILUC (canvi indirecte d’ús de la terra, per les sigles en anglès), revisió que hauria d’haver publicat al setembre del 2023.

Una situació preocupant per prevenir la desforestació i les violacions dels drets humans

Ecologistes en Acció ha posat èmfasi que l’evidència científica que relaciona la soja amb la desforestació d’ecosistemes clau com l’Amazònia o el Cerrado al Brasil és àmplia. A més, aquests monocultius també estan vinculats a l’acaparament de terres, els abusos de drets humans i la inseguretat alimentària.

El Reglament Europeu sobre desforestació (EUDR) prohibeix expressament la importació de soja de partides que no hagin estat certificades com a lliures de desforestació. Però és una protecció limitada, ja que el text inclou la majoria dels derivats i productes de la soja, però no els biocombustibles.

Així mateix, les institucions europees han endarrerit l’aplicació de l’EUDR un any, per la qual cosa les empreses importadores tindran ara fins al 30 de desembre del 2025 (en lloc del desembre del 2024) per implementar els sistemes rigorosos de diligència deguda que assegurin la traçabilitat de cadenes de subministrament en àrees forestals. Tot això implica, segons l’organització ecologista, una exposició més gran dels biomes més diversos del planeta a la desforestació i les violacions dels drets humans associades al cultiu de soja.

Una agroindústria en augment

Només el 2023, Espanya va importar 5.049.168 tones de soja, de les quals el 74% procedien del Brasil, principalment dels biomes amenaçats de la selva amazònica i la sabana del Cerrado. La soja es destina principalment a la producció de pinsos per a la ramaderia industrial, un negoci amb molta incidència a l’Estat espanyol, i també per a altres productes com el biodièsel.

A més, les exportacions de soja brasilera a Espanya van augmentar un 39% del gener al setembre del 2024 en comparació del mateix període del 2023, i el 42% d’aquesta es va cultivar al Cerrado, un bioma la vulnerabilitat del qual és tres vegades superior a la de l’Amazònia.

D’altra banda, i segons adverteix Ecologistes en Acció, “la firma del tractat de lliure comerç UE-Mercosur el 6 de desembre passat podria també afavorir el risc de l’expansió dels monocultius de soja i la producció de biocombustibles associats, i amb això els greus impactes socioambientals derivats”; riscos analitzats en un informe publicat recentment per l’organització.

Nacho Escartín portaveu d’Ecologistes en Acció, ha declarat: “A través del Port de Barcelona entra el 44% del total de faves de soja importades per l’Estat espanyol, que són processades a les instal·lacions de Cargill i Bunge. Les 1,5 milions de tones de faves de soja que entren anualment al port representen 500.000 hectàrees de terra dedicada. Si la meitat arriba del Brasil i la major part es produeix a terres desforestades de la regió septentrional del Cerrado, podem dir que anualment l’entrada de soja pel Port de Barcelona és l’equivalent a unes 230.000 hectàrees de desforestació, un 14 % de tots els boscos de Catalunya (1,62 milions d’hectàrees)”.

Marta Orihuel, també portaveu de l’organització ecologista, ha afegit: “Davant d’un escenari de crisi climàtica, alimentària i de biodiversitat, considerem clau que s’actuï de manera efectiva pel final de la soja provinent de la desforestació. Per això, cal accelerar la implantació de l’EUDR, augmentant la seva ambició i compromisos i posant fi als biocombustibles de soja”.