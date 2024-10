Oposició a la mesura aprovada pel Govern balear per a cobrir les mancances de la concertada amb personal de la pública

A la Mesa sectorial d’educació d’ahir, dijous, l’STEI Intersindical va votar en contra de la possibilitat que els docents de l’ensenyament públic facin hores lectives a l’ensenyament concertat en les especialitats de difícil cobertura i de molt difícil cobertura, un fet que donaria lloc a una doble activitat i pal·liaria en certa manera cobrir l’increment de places que l’administració ha concertat enguany. Els sindicats de la Mesa hi votaren en contra, excepte ANPE i CCOO que es varen abstenir.

L’STEI Intersindical denuncia, a més, que la informació rebuda a la Mesa de dijous per part de l'Administració sobre aquesta compatibilitat no coincideix amb el que ha anunciat avui el portaveu del Govern. La mesura només és unidireccional per part del personal de pública cap a la concertada i a la Mesa es va assegurar que era bidireccional, una mostra més de l’aposta de la Conselleria per afavorir el negoci privat de l’ensenyament a costa del professorat de l’ensenyament públic.

L’STEI Intersindical no accepta cap tipus d’engany per part de l’Administració i, per aquest motiu, va votar en contra. La negociació ha de complir el principi de bona fe, cosa que no s’ha demostrat amb la intenció final d’aquesta mesura, que és la que s’ha acordat avui al Consell de Govern.

El sindicat també farà una oposició frontal per a aturar la creixent privatització de l’ensenyament ja que la prioritat de l’Administració ha de ser cobrir les necessitats d’oferta educativa amb els centres públics.