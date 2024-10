Elèctriques

Demanen la retirada del projecte de central hidroelèctrica reversible a la Ribera d'Ebre

El projecte el considerem sobredimensionat. Unes instal·lacions de 3124 MW en aquesta zona són totalment innecessàries donat que l’únic gran consumidor que queda a les comarques properes d’on està previst el seu emplaçament són les Centrals Nuclears d’Ascó que tenen previst el seu tancament a l’any 2023.

L’energia que proporcionarà aquest projecte no repercutirà en el territori on s’instal·larà, no crearà noves empreses que puguin suplir el tancament de la fàbrica d’ERCROS, ni tampoc crearà llocs de treball en la zona, donat que una instal·lació d’aquest tipus en genera molt pocs i molt especialitzats.

El projecte es presenta en unes comarques que actualment ja estan produint el 52% de l’energia elèctrica de Catalunya amb les Centrals Nuclears i més del 60% de l’energia renovable del país. Des de ecologistes en Acció considerem que la implantació de projectes d’energia renovable a Catalunya s’ha de fer amb criteris de sostenibilitat, eficiència i solidaritat interterritorial. La concentració de projectes en aquesta part del territori ha d’anar acompanyada d’un esforç de la resta de comarques del territori, per diverses raons però bàsicament per les pèrdues d’energia en el transport de l’electricitat d’una part a un altra del país i per acostar els centres de producció als centres de consum, i ha de tenir també l’objectiu de suplir les energies fòssils i nuclears amb criteris de decreixement, donat que els recursos energètics no són infinits.

Per últim, aquest nou projecte agreuja més encara si cap la situació de monocultiu energètic d’aquestes comarques la qual cosa és totalment contraproduent donada la necessitat de diversificar el teixit empresarial i els projectes que puguin crear llocs de treball en una zona on el tancament d’ERCROS i la propera clausura de les Centrals Nuclears d’ Ascó pot deixar molt empobrida.