Gènere

Feministes d’arreu dels Països Catalans es troben a Reus

El pròxim dissabte 28 de setembre se celebra a Reus la IV Trobada de Formació i Debat de la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans. En aquesta trobada, col·lectius feministes d’arreu de Catalunya i País Valencià es reuneixen per a abordar mitjançant ponències i xerrades qüestions centrals del feminisme, així com proporcionar eines de treball per a l’activisme amb una sèrie tallers pràctics. Aquest és el segon any que les trobades s'obren també a públic general, després que l’any passat tingueren lloc a Amposta el 30 de setembre de 2023. Des de la Xarxa celebren l’èxit d’aquesta nova convocatòria, que s’ha consolidat amb més de 200 inscrites.

Sota el lema “Tan convençudes com sempre, més convençudes que mai”, la Trobada tindrà com a fil conductor el potencial transformador dels feminismes anticapitalistes. A les 11 h de dissabte, s’encetarà la jornada al Centre de Lectura de Reus, amb l’acte d’obertura i la ponència inicial titulada “Del convenciment a l’esperança. El feminisme avui per pensar en el demà”. Hi participaran Cyntia Burgueño, professora d’Història a la Universitat de Barcelona i Eva Vilaseca, membre de l’Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial. La sessió girarà al voltant del context sociopolític actual, amb una creixent desmobilització de la població paral·lela a l’augment dels discursos d’ultradreta, i els reptes que planteja per al moviment feminista anticapitalista.

La jornada continua a la vesprada amb una primera tanda de xarrades simultànies que tractaran diversos temes en línia amb el lema: l'abolició de la família com a institució dins del sistema capitalista; l'abordatge de les violències masclistes des dels feminismes; l'ofensiva antifeminista i l’auge dels discursos reaccionaris; les estratègies col·lectives davant l’augment de la repressió als moviments populars, i la solidaritat internacionalista avui dia. Entre les ponents, hi participaran noms com ara l’autora i militant transfeminista Ira Hybris; l’experta en polítiques de gènere Núria Alcaraz Coca, la investigadora de la Universitat Complutense de Madrid i experta misogínia Silvia Díaz i militants dels col·lectius 8 Mil Motius, La Màquia, Justa Revolta o BDS País Valencià. Tancaran la vesprada els tallers pràctics per a militants, que inclouen sessions sobre autodefensa digital, com muntar un grup d’autodefensa feminista, lluita contra la gentrificació, comunicació i oratòria. En aquesta sessió de formació hi col·laboren projectes com FemBloc, Biterna o Memòria, Lluita i Resistència.

A més de l’esforç i treball dels col·lectius que conformen la Xarxa, la Trobada serà possible gràcies a la col·laboració de diversos espais i organitzacions arrelades a Reus, com el Casal Despertaferro, la Mulassa, Ca la Bullanga i CGT Baix Camp-Priorat.