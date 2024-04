Energia eco-nuclear. Ni de broma!

Davant de la tergiversació que ha sofert el prefix “eco” per part dels autoanomenats ‘econucleares’, Ecologistes en Acció precisem davant l’opinió pública alguns dels aspectes pels quals ‘eco’ i ‘nuclears’ constitueixen un oxímoron i són impossibles de conciliar.

Els 430 reactors nuclears que funcionen actualment a tot el món representen un 10% de la producció de l’electricitat, lluny del 17% que va ser el pic de producció nuclear aconseguit en els seus millors moments l’any 2005 i que evidencia la davallada del rendiment d’aquest tipus d’energia en els últims anys. El 70% d’aquesta producció se situa només en 5 països .

A l’estat espanyol segueixen funcionant actualment 7 reactors que produeixen al voltant del 20% de l’electricitat total. El conjunt de les renovables ja n’està produint al voltant del 50%.

L’electricitat constitueix aproximadament el 20% del total de l’energia a l’estat espanyol, que té una dependència energètica de l’exterior de vora el 75% del total de l’energia que consumeix. A la vegada també cal considerar que a Espanya hi ha el triple de potència elèctrica instal·lada de la que necessitem durant els pics de consum, la qual cosa fa fàcilment prescindible l’energia nuclear.

Els reactors nuclears de l’Estat tenen un calendari de tancament acordat entre les empreses i ENRESA (empresa nacional de residus radiactius) que contempla el seu desmantellament entre l’any 2027 i el 2035. Tot i que el PP i VOX diuen que volen allargar la vida d’aquestes plantes atòmiques, el cert és que recentment hi ha hagut declaracions com les del president d’Iberdrola en que es reafirmen en que compliran amb el compromís assolit.

La nuclear contra el canvi climàtic?

Segons un article https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-espejismo-nuclear-a-la-luz-de-la-situacion-energetica-mundial-i/ de l’enginyer de telecomunicacions Marcel Coderch Collell, expert en temes energètics, substituir la capacitat prevista de producció d’energia amb combustibles fòssils per electricitat nuclear requeriria construir abans del 2030 més de 4.500 reactors tipus 1GWe per substituir 1.511GWe de carbó i 3.011GWe de gas i petroli. Això suposaria construir i posar en producció un reactor cada dos dies durant el propers 25 anys, la qual cosa és matemàticament impossible.

D’altra banda, si bé l’electricitat nuclear emet 66gr de CO2 per kWh, la fotovoltaica n’emet solament 32 i l’eòlica 10. Queda clar, doncs que l’aportació de la nuclear a la lluita contra el canvi climàtic és molt minsa en relació a la de les renovables i a més resulta un insult a la intel·ligència que ens diguin que pot substituir els combustibles fòssils.

Dependència de conflictes internacionals i de combustible de l’exterior

L’urani necessari per fer funcionar les nuclears de l’estat espanyol és íntegrament importat. El 30% prové de Rússia i un 35% de països com Uzbekistan, Namíbia, Níger o Kazakhstan, una dependència que pot posar en perill el subministrament energètic davant de qualsevol conflicte bèl·lic. Només un 30% d’aquest urani prové de països on hi ha una certa estabilitat política.

L'energia nuclear genera múltiples violacions de drets humans, com el dret a la vida i la salut, i impactes sobre les poblacions indígenes, les dones, els infants i les generacions futures.

L'energia nuclear és inacceptable per diversos motius:

És massa perillosa: l'ús de l'energia nuclear conduirà inevitablement a més accidents com el de Fukushima.

És massa bruta: els reactors nuclears i la cadena de combustible nuclear produeixen grans quantitats de residus radioactius letals que augmenten cada vegada que s'utilitza l'energia nuclear. La cadena del combustible nuclear emet més carboni que la generació d'energia renovable i, per descomptat, que la millora d'eficiència energètica. Rutinàriament tots els reactors emeten radiació tòxica.

És massa costosa: construir nous reactors resulta ser el mètode de reducció d'emissions de carboni més car.

És massa lenta: utilitzar l'energia nuclear per reduir les emissions de combustibles fòssils, com pretenen alguns, i exigirà un programa de construcció nuclear sense precedents, més enllà de les nostres capacitats dins d'un marc de temps acceptable. Els reactors existents han de ser eliminats segons els imperatius d'acció climàtica.

Per últim, el llegat en forma de residus radioactius que haurem de gestionar costarà segons ENRESA 28.000 milions d’euros fins l’any 2.100, dels quals solament en tenen 7.000 a la caixa. Això vol dir que la diferència, o bé la paguen les elèctriques abans del 2.035, que és quan tancarà l’últim reactor, o bé ens tocarà pagar-la a la ciutadania un cop més, com ja va passar amb la moratòria nuclear.