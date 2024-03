En defensa del territori

Presentaran noves al·legacions en defensa de última pineda davant de mar que queda en tot el nucli urbà de Llançà.

IAEDEN-Salvem l’Empordà presentaran unes noves al·legacions per oposar-nos a l’execució d’aquest PMU, i començaran una campanya per oposar-nos als plans que pretenen destruir La Farella.

Dilluns passat, l'Ajuntament de Llançà va aprovar, amb 6 vots a favor (Junts i PSC) i 5 en contra (ERC i Alternativa per Llançà), el Pla de Millora Urbana (PMU) per a desenvolupar l’última pineda que queda arran de mar en tot el casc urbà de Llançà, la pineda de La Farella. Des de la IAEDEN-Salvem l’Empordà i els veïns del municipi, que van fer un acte de protesta davant de l’Ajuntament, amb lectura de manifest a fora i l’assistència al ple per denunciar la situació urbanística. La concentració va ser molt nombrosa i amb la presència de varies pancartes, que van fer que la sala de plens quedés petita ja que molta gent en va quedar fora.

Paral·lelament a això, i juntament amb SOS-Costa Brava, el divendres vam presentar al mateix consistori una instància de denúncia de la situació en la que es troba el planejament municipal de Llançà, instant a la seva revisió i la suspensió de tot el planejament derivat que està pendent de desenvolupar.

El Pla General d’Ordenació Urbana de Llançà (PGOU) va ser aprovat el 2002 però és una còpia quasi sencera de l’anterior, de l’any 1982. Entenem que tant la legislació actual, així com les problemàtiques i necessitats del moment (les quals han canviat molt des de fa 40 anys), demanen que es faci un nou POUM per adaptar-se a la normativa i gestionar el territori de manera actualitzada. Aquesta és, la única manera que Llançà tingui un desenvolupament sostenible, que ni es contempla en el planejament actual.

Estan davant de l’opció de conservar l’última pineda que queda davant de mar en tot el nucli urbà de Llançà, que té un enorme valor simbòlic i en la qual s’hi troben dues construccions que el consistori ha proposat de catalogar com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). O bé de talar bona part de la pineda per consolidar el sòl urbà, fent de tota la primera línia de mar de Llançà un paisatge homogeni caracteritzat pel ciment.