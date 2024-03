La CUP aposta per perfils ecologistes que derrotin el negacionisme climàtic i impulsin un nou rumb de país

La CUP ha presentat avui els candidats encapçalaran les llistes de les quatre demarcacions en les eleccions del proper 12 de maig: Laia Estrada (Barcelona), Sergi Saladié (Tarragona), Dani Cornellà (Girona) i Bernat Lavaquiol (Lleida). Així ho han anunciat els cupaires en un acte a la seva seu de Barcelona on la formació independentista s’ha trobat amb representants dels comitès de campanya d’arreu de Catalunya, membres del Secretariat Nacional i candidats. Allà, la candidata per Barcelona, Laia Estrada, ha fet una crida a encarar les eleccions catalanes com “un plebiscit” entre “el model del negacionisme climàtic” o “un nou rumb de país que “garanteixi drets i condicions de vida dignes”.

Estrada ha assegurat que “cal derrotar el model extractivista de macroprojectes, massificació turística, privatització de drets i submissió a l’Estat” que ha dit “ens porta cap el col·lapse ecològic, social i nacional”. Per això, Estrada ha demanat que “s’impulsi un nou rumb de país que posi la vida i els drets al centre”. Aquesta ha estat la consigna que ha llençat la cap de llista en un escenari acompanyada per la número dos per Barcelona, Laure Vega, pels dos cap de llista per Girona, Dani Cornellà i Montserrat Vinyets, els dos de Lleida, Bernat Lavaquiol i Mercè Cortina, i el dos de Tarragona, Eloi Redón (en absència de Sergi Saladié), entre els altres candidats de les diverses demarcacions.

Reforç del perfil ecologista i social La militància de la CUP ha validat unes llistes per a les eleccions catalanes del proper 12 de maig reforçant clarament els perfils ecologistes en els llocs de sortida a les diverses demarcacions. El geògraf i activista ecologista, Sergi Saladié, que encapçalarà la llista per la demarcació de Tarragona; l’enginyer agrònom i forestal i portaveu de la plataforma “Stop JJOO”, Bernat Lavaquiol, ho farà per Lleida; l’actual diputat de la CUP, president de la Comissió d’Acció Climàtica del Parlament i activista per la defensa d’una transició energètica justa, Dani Cornellà, encapçalarà la llista per la demarcació de Girona. Finalment, per Barcelona, l’encapçalarà, Laia Estrada, que entre moltes altres lluites, també s’ha destacat per la seva oposició al macrocasino del Hard Rock i per la lluita contra la imputat del complex petroquímic de Tarragona. Amb aquesta composició, la CUP aposta per portar Parlament de Catalunya tot d’experts i activistes que prioritzen la defensa del territori i la necessitat d’un canvi radical de model per fer front a les diverses crisis que afronta el país. A més, també entre tots els perfils es destaca un elevat component de militància en la defensa dels serveis públics, de l’habitatge i de la lluita antirepressiva i independentista.

Una aposta de l’organització que Laia Estrada, ha destacat en el seu discurs assegurant que “cal fer un canvi radical de model” i ha posat com exemple que “s’han d’aturar els macroprojectes, frenar la massificació turística, garantir drets bàsics per a tothom i tenir sobirania i independència per construir aquest canvi necessari” i ha acusat al “PSC, ERC i Junts” de practicar el “negacionisme” al desplegar “un model extractivista de macroprojectes, massificació turística, privatització de drets i submissió a l’Estat, que ens porta cap al col·lapse”. En aquest sentit, Estrada ha clos l’acte amb un lema clar: “Defensem la terra, sabem que un altre país possible i sortim a guanyar”.