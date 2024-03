L'Europa de les llibertats?

“Sabem que si no detenim aquest esforç per destruir l'Estat de dret, en tots els nivells, per a crear un regne separat que pertanyi només als molt rics i poderosos, tindrem garantit un sistema feixista global que, si pot, exterminar-nos precisament de la manera que es va intentar a Europa en els anys 1940”. (Emanuel Pastreich. Ex president de l'Àsia Institute)

El 29 d'Abril de 2023 es va col·locar una estructura de pedra, dins d'una propietat privada a la vora d'un camí, en la localitat alemanya de Zinnwald/Georgenfeld. La inscripció era la següent: "En memòria de les víctimes de l'experiment de vacunació contra el coronavirus i les mesures coercitives del règim de Kretschmer".

El departament de policia de Dresden el 3 de maig de 2023 va ordenar retirar la pedra abans del 8 de maig de 2023 i cobrir-la immediatament perquè la inscripció ja no fos llegible. El mateix dia es va interposar una demanda en contra de les ordres policials (ref.: 6 K 687/23) i al mateix temps es va sol·licitar protecció judicial provisional, la qual cosa el Tibunal Superior de Dresden no va admetre argumentant que la pedra representa una “amenaça per a la seguretat pública” a causa de la seva inscripció. Un perill que justifica la intervenció policial està especialment present en cas d'amenaça de violació de les lleis penals alemanyes com les relatives als delictes d'injúria en el Codi Penal (Strafgesetzbuch) (article 185 StGB), calúmnia (article 186 StGB) i calúmnia (article 187 StGB), especialment quan es dirigeixen contra personatges públics (article 188 StGB), així com a la denigració de l'Estat i els seus símbols (§ 90a StGB).

El tribunal va coincidir amb el dictamen preliminar de la fiscalia de Dresden. https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/vg-dresden-partei--freie-sachsen--muss-gedenkstein-fuer--opfer-des-corona-impfexperiments--entfernen

El 5 de febrer de 2022 es va crear un símil del Tribunal Russell contra la guerra de Vietnam amb el nom dels “segons judicis de Nüremberg” amb relació a la pandèmia de COVID-19, liderat per l'advocat alemany Reiner Fuellmich que ha recaptat una quantitat suficient de dades i evidència que recolzen les seves denúncies: que la pandèmia és un escandalós frau basat en proves de PCR que no van ser dissenyades per a l'ús que se'ls ha donat des del començament de la crisi sanitària i que la inoculació massiva de la població mundial amb productes experimentals -juntament amb les arbitràries mesures disposades per a combatre el SARS-CoV-2- constitueixen crims de lesa humanitat, fins i tot més greus que els ocorreguts durant el tercer Reich.

Amb el nom de “Comitè de recerca Corona”, com expliquen en el seu comunicat, “En no haver pogut trobar un tribunal de justícia del sistema actual, haurien optat per realitzar una simulació del procediment “fora del sistema actual”.

Reiner Fuellmich durant anys es va centrar en els casos de negligència mèdica, però després es va dedicar a representar als perjudicats per corporacions i bancs, pels anomenats "casos de hipoteques escombraries" , i en 2004 va presentar una denúncia penal contra el llavors president de l'11è Senat del BGH (Der Bundesgerichtshof. Tribunal Federal de Justícia), anomenat “senat bancari” que havia emès judicis notòriament favorables als bancs i perjudicials per als clients. Aquesta denúncia penal va ser una acció única d'un advocat en la història judicial alemanya fins llavors i mai li ho han perdonat.

Reiner Fuellmich estava a punt de presentar una demanda secundada per milers de metges i advocats contra els fabricants de ARNm quan l'octubre de 2023 va ser segrestat a Mèxic per l'Estat alemany i empresonat, on actualment està sent jutjat per càrrecs falsos presentats, pel que sembla, per “testimonis pagats”.

L'editor en cap de Technocracy News, Patrick Wood, qui va treballar en el passat amb Fuellmich per a revelar la veritat sobre Covid, va declarar: “Ho van atreure a l'ambaixada d'Alemanya a Mèxic, on ho van segrestar. No va ser arrestat a Mèxic perquè no existeix un tractat d'extradició (entre Mèxic i Alemanya)”. https://www.sgtreport.com/2023/10/international-lawyer-and-freedom-advocate-reiner-fuellmich-seized-by-german-government-in-mexico/

“Igual que Lorenzo de Medici va decidir eliminar al sacerdot Savonarola per a defensar la reputació de la seva família a Florència, Olaf Sholz i Ursula Von Der Leyen van apuntar al Dr. Füellmich. No és perquè mentís, igual que Giarolamo Savonarola, el Dr. Füellmich està destrossat per exigir proves i estudis sobre les vacunes exigits per la llei, que ni Sholz ni Von Der Leyen mai van permetre!” https://es.reseauinternational.net/un-message-de-reiner-fuellmich/

A més de Reiner Fuellmich, formaven part dels “segons judicis de Nürenberg”, el magistrat Rui Fonseca e Castro, expulsat de la carrera judicial per part del Consell Superior de la Magistratura de Portugal el 7 d'octubre de 2021 per la seva posició respecte a la pandèmia, per “incentivar a la violació de les regles sanitàries”, i per ser membre de “Juristes per la Veritat” a Portugal. https://www.swissinfo.ch/spa/un-juez-ha-sido-expulsado-de-la-magistratura-de-portugal-por-negacionista/47010362

També l'advocada Índia Dipali Ojha activista del Moviment indi “Despertar” (Awaken India Movement . AIM), i membre de L'Associació d'Advocats de l'Índia (IBA) que va emetre un “avís legal” el 26 de maig de 2021 en el qual assenyala a la científica Soumya Swaminathan Yadav de l'OMS, d'enganyar els ciutadans indis sobre el lCOVID-19, que com va assenyalar Health Policy Watch el “avís legal” era el primer pas i que portarien el procés “endavant”. https://awakenindiamovement.com/tag/dipali-ojha/

Un altre participant és Michael Swinwood, advocat canadenc que va representar a un metge que va denunciar, al costat d'altres professionals, que suposadament es van produir falses exempcions mèdiques de la vacuna contra la COVID-19” al Canadà.

Michael Swinwood en el seu escrit “Elevant la consciència de la humanitat . Sessió Especial: Ofensiva Jurídica Internacional Part 1, 23 d'abril de 2021” planteja la preocupació sobre el rumor a la província del Quebec que estaven contemplant una legislació que llevaria l'autoritat sobre els nens de les mans dels pares si no seguien les ordres sobre les vacunacions obligatòries que segons el President del Tribunal Suprem de Ontario: "No tornarem a la normalitat fins que tots estiguin vacunats". https://ratical.org/PandemicParallaxView/CCIntlLegalOffensvSwinwood042321.html

Gairebé a l'uníson, la “democràcia” francesa estableix una tirania mèdica. El professor Michel Chossudovsky, director de Recerca Global (Global Research), ha examinat la nova llei francesa que defineix la dissidència de les narratives mèdiques oficials com una “aberració sectària” i criminalitza la dissidència de les narratives mèdiques, com “la vacuna d'ARNm és segura i eficaç”.

La llei també crea un nou delicte denominat “provocació a l'abstenció d'atenció mèdica”. Un ciutadà francès és culpable d'un delicte si rebutja una vacuna o un tractament mèdic dictat per les autoritats. Si la llei hagués estat vigent durant la campanya de vacunació massiva amb la mortal “vacuna” de ARNm, tots els que es neguessin haurien rebut tres anys de presó i haurien pagat una multa de 45.000 euros. La nova llei també protegeix les corporacions farmacèutiques de qualsevol responsabilitat per les morts i els danys a la salut. https://www.paulcraigroberts.org/2024/02/18/french-democracy-establishes-medical-tyranny/

A tot el món se sotja una ona de feixisme “constitucional” que ja en 1990 es preguntava Thierry Pfister quan va escriure “La fin de l'État de droit”, i que posteriorment el també canadenc Frédéric Bérard va descriure el 2014 en “La fin de l’Êtat de droit?”: “L'adopció de mesures inconstitucionals, les violacions de les llibertats civils, la disminució de la presumpció d'innocència, una justícia paral·lela i popular fomentada pels mitjans de comunicació: tantes observacions que, no obstant això, no es fan en un país llunyà i en dictadura, on un règim tirànic o reina una monarquia absoluta. Més aviat, provenen d'un Estat que fins i tot està orgullós del seu règim democràtic: el Canadà”. “https://books.google.es/books/about/La_fin_de_l_%C3%89tat_de_droit.html?id=UacXEAAAQBAJ&redir_esc=y

Així mateix Jean-Claude Paye ja havia escrit en el 2004 “El final de l'estat de dret. La lluita antiterrorista: de l'estat d'excepció a la dictadura” en el qual les conclusions del seu extens estudi de les modificacions legislatives afirma que “L'essencial en la incriminació específica per al terrorisme resideix en la possibilitat de criminalitzar qualsevol forma de pressió social sobre poders públics nacionals o sobre una organització internacional. La decisió-marc del Consell de la Unió Europea és particularment explícita, ja que criminalitza la intenció de “obligar indegudament a uns poders públics o a una organització internacional a realitzar o a abstenir-se de realitzar un acte qualsevol”. Aquesta disposició adquireix tot el seu sentit si es trasllada a les negociacions que tenen lloc en el marc del FMI, de l'OCDE, o de l'OMC” . https://www.agapea.com/libros/EL-FINAL-DEL-ESTADO-DE-DERECHO-LA-LUCHA-ANTITERRORISTA-DEL-ESTADO-DE-EXCEPCIoN-A-LA-DICTADURA-9788496584174-i.htm

I ara, hem d'incloure l'OMS davant l'intent d'imposar “manu militari” un Reglament Sanitari Internacional d'obligat compliment.

Així doncs, el temor als grupuscles amb aparença neonazi tatuats d'esvàstiques no ha de suposar un desviament de la mirada d'atenció fonamental cap als alts directius de Fundacions, Institucions, Corporacions, etc. els quals són els autèntics forjadors d'un feixisme mundial, i als seus subordinats del món de la judicatura, de la cultura, del periodisme, de l'ensenyament i de la sanitat.