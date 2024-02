SOM Intersindical exigeix coherència i el compliment de les mocions aprovades al Parlament

SOM INTERSINDICAL , en qualitat de representant dels professionals del sistema sanitari a Catalunya, emet aquest comunicat per ressaltar la necessitat urgent que els grups parlamentaris compleixin les mocions aprovades pel Parlament de Catalunya i demanem coherència en la negociació dels propers pressupostos de la Generalitat.

Les mocions recents, concretament la Moció 290/XIV sobre les prioritats en matèria de salut i la Moció 295/XIV sobre les professions sanitàries, han estat aprovades amb l’objectiu de millorar les condicions laborals dels professionals de la salut, assegurar una assistència sanitària de qualitat i abordar les creixents necessitats de la població en aquest àmbit crucial.

SOM INTERSINDICAL destaca la importància de l‘atenció primària i comunitària com a fonament del sistema sanitari públic i insta el Govern a destinar el 25% de la partida de salut dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2024 a aquesta àrea. A més, exigim mesures concretes per reforçar els equips d’atenció primària, recuperar serveis perduts a causa de la pandèmia i millorar les infraestructures dels centres de salut.

Pel que fa a les professions sanitàries, reclamem el reconeixement dels professionals com a element fonamental del sistema de salut i l’adopció de polítiques per planificar les necessitats professionals a mitjà i llarg termini. És fonamental garantir la formació continuada, competències digitals i el desenvolupament professional continu dels treballadors del sistema sanitari.

En anticipació a les pròximes negociacions dels pressupostos de la Generalitat, SOM INTERSINDICAL recorda als grups parlamentaris la seva responsabilitat de ser coherents amb les mocions aprovades. Exigim que els acords presos en el Parlament es reflecteixin en els pressupostos, assegurant una inversió adequada per al sistema de salut i el benestar dels professionals que treballen en ell.

Finalment, volem subratllar que SOM INTERSINDICAL és un dels sindicats convocant de les darreres vagues i mobilitzacions dels mesos de desembre i gener passats. Aquestes accions reflecteixen la preocupació i determinació dels professionals de la salut a defensar les seves condicions laborals i assegurar una atenció sanitària de qualitat per a la població catalana.

Instem els grups parlamentaris i el Govern a donar resposta a aquestes demandes legítimes i a actuar amb coherència en la construcció d’uns pressupostos que reflecteixin les prioritats de la societat catalana en matèria de salut.

Divendres, 16 de febrer de 2024 – Barcelona