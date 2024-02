Sequera

Iaeden-Salvem l'empordà avisa del perill de salinització de l'aqüífer del Fluvià-Muga si s'obren nous pous

Iaeden-Salvem considera que tornar a posar en funcionament aquests pous, així com obrir ne de nous en aquesta zona, provocaria un perillós increment de la salinització en un aqüífer ja molt perjudicat. Coincideix i crítiques que ha realitzat el “Sector Agrari de la Comunitat d’Usuaris de la plana litoral de la Muga” i reclama aturar les captacions d'aigua de l'aqüífer Fluvià Muga i demana alternatives amb menys impacte al territori.

També coincideix amb el pagesos en la necessitat d’un canvi en la governança de l’aigua a la conca de la Muga. La constitució de la Taula de la Muga (de la qual voldríem ser ne membres) proposada per la pagesia ens sembla una eina adequada. Des de la IAEDEN fa molts anys que diem que les Comissions de Desembassament de la Muga no són una estructura adequada de governança. Fa anys que des de l’àmbit ecologista reclamem la constitució d’un Consell de Conca des d’on poder treballar amb una perspectiva molt més oberta, no només centrada en els cabals alliberats des de la presa Darnius Boadella sinó que es vetlli pel conjunt de la conca de la Muga, ampliant l’àmbit de treball, de decisió i d’actors participants. Cal dir que aquesta necessitat de canvi del model de governança ja es va apuntar també a la jornada on vam participar molts actors de la comarca (sense que els representants de l’ACA fessin acta de presència) a la reunió del 17 de novembre a Figueres en el marc del Projecte Innwater (Projecte Europeu liderat per Eurecat i l’Ajuntament de Figueres).

Per al'entitat ecologistes, "És imprescindible canviar el model de país pel que fa a la gestió de l’aigua. Per tant, les solucions que es plantegin no poden ser a curt termini sinó que han de ser a mig i llarg termini, i tenint en compte el context de canvi climàtic. Per aquest motiu, és imprescindible que l’ús de l’aigua estigui supeditat a la disponibilitat de la mateixa. Fins ara la demanda ha marcat el ritme d’explotació del sistema hídric del país. Això s’ha d’acabar"

Remarca que "cal aturar el model de creixement urbanístic i model turístic que té una elevada demanda d’aigua. Cal revisar la planificació urbanística, especialment dels municipis de la costa (on hi ha casos com Llançà que el POUM és de l’any 2002), per actualitzar los en el context d’emergència climàtica i anul·lar planificacions de segones residències i construccions turístiques que tenen un fort impacte en el territori i que no podem sostenir a nivell de recursos hídrics".