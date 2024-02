Sequera

CUP Reus: “El govern prioritza l’abastament de l’aigua amb menyspreu per l’entorn”

Mònica Pàmies considera que la proposta de declaració sobre l’aigua és una mostra més de l’egoisme municipal

El grup municipal de la CUP ha criticat contundentment la proposta de declaració presentada per Ara Reus la setmana passada sobre l'abastament d'aigua a la ciutat. Els anticapitalistes van ser l’únic grup que va votar-hi en contra, mentre ERC, PP i VOX es van abstenir, i PSC i Junts, a favor. Segons Mònica Pàmies, regidora i portaveu del grup municipal, la proposta demostra una manca de preocupació del Govern per evitar el malbaratament de l'aigua i les restriccions en usos poc essencials, centrant-se exclusivament a garantir l'aigua de boca sense avaluar adequadament les conseqüències ambientals de les seves mesures en tot el territori.

A diferència de la proposta, la CUP defensa la necessitat de reparar la xarxa d'aigua per assegurar-ne l'estat òptim i evitar fuites, així com d'aturar l'especulació sobre terrenys rústics en urbans i urbanitzables. A més, destaquen la importància de no malbaratar l'aigua en la indústria i les empreses hoteleres, instaurant l’obligatorietat de racionalitzar-ne l'ús.

"Malgrat que l'aigua regenerada de l'EDAR podria omplir el pantà de Riudecanyes sense necessitat d'altres fonts, la proposta de govern insisteix a acaparar tota l'aigua disponible dels dos pantans," afirma Mònica Pàmies. La regidora també critica la manca d'inversió en l'estat de la xarxa, que, segons dades recents, ronda els 1,142 Mm3/any perduts per fuites i els 6 Mm3/any que es perden de la depuradora de Reus, sense utilitzar.

En roda de premsa, Pàmies ha defensat el posicionament del grup municipal davant de cada un dels 5 punts de la proposta de govern. Només concideix en el primer dels punts, una proposta que la CUP ja va portar a la taula del Siurana i “a la que el senyor Rubio hi va votar sempre en contra”, explica la portaveu. També destaca la seva preocupació pel segon punt, on considera que s'obre la porta a l'explotació il·limitada de l'aigua de l'Ebre, sense tenir en compte els altres municipis ni les seves necessitats, que haurien de ser distribuïdes equitativament per donar aigua a tot el territori.

Pel que fa a la proposta de construir dessalinitzadores per fer front a l’esgotament de recursos hídrics subterranis i superficials, Pàmies adverteix sobre la petjada ecològica elevada d’aquestes plantes, l’alt consum energètic i la gestió complicada dels residus, destacant que aquesta opció és una inversió a llarg termini en un moment d'emergència actual.

La CUP reitera la necessitat d'un abordatge integral que consideri l'estat de la xarxa, la reducció de malbaratament, la reducció del consum i una distribució equitativa dels recursos, en lloc de centrar-se únicament en l'abastament immediat de l'aigua de boca.

Els independentistes recorden que s'han adherit al comunicat de l'Esquerra Independentista del Priorat, que afirma que la bona gestió de l'aigua i les infraestructures adequades evitarien haver de construir projectes enormes. El text exigeix la retirada dels càrrecs i acusacions a les persones encausades per defensar el riu Siurana, així com la concessió de l'aigua del Siurana a la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes i de l'espoli del Siurana.

El mateix comunicat demana suport incondicional al sector agrari de la comarca, així com coherència per part dels partits polítics. Exigeix que cap gota del Siurana serveixi per alimentar projectes faraònics, com el Hard Rock.