"Decidim està amb el camp valencià i les seues reivindicacions"

Decidim ha donat suport a les accions que el sector agrari i els seus sindicats estan realitzant en defensa dels interessos legítims que representen, i per denunciar la situació crítica que pateix el camp valencià en conjunt i, molt especialment les xicotetes explotacions familiars i tradicionals. A les males collites, afectades dada vegada més pel caos climàtic i els alts costos de producció, s'han de sumar altres circumstàncies com ara la competència deslleial que provoquen les importacions de països tercers (moltes vegades d'explotacions finançades amb capital del nostre País) amb el vistiplau de la Unió Europea, i els governs espanyols i autonòmic.



L'arribada de productes agrícoles des de l'altra punta del món (a preus per sota dels nostres costos de producció, i sense passar els controls fitosanitaris que sí que han de passar els nostres) és una condemna a mort per al sector primari valencià. També cal denunciar l'augment de la càrrega burocràtica, característica generalitzada que es va imposant a la vida quotidiana al conjunt de la societat, però que en el cas de les xicotetes explotacions suposa ja una càrrega insuportable.



Fer recaure en l'agricultura local i el medi rural, la màxima responsabilitat sobre el medi ambient és desproporcionat. L'anomenada Agenda 2030 aplicada amb tot rigor al nostre sector primari, mentre es mira cap a un altre costat, usant les importacions que no compleixen els mínims requisits, com a moneda de canvi per a continuar potenciant sectors industrials i comercials molt contaminants, i continuar amb les polítiques potenciadores d'hiperconsumisme, sembla un atac directe a l'agricultura d'explotació familiar i tradicional per a deixar la nostra suposada sobirania alimentària en mans de l'agroindústria, les multinacionals i els fons d'inversió especulatius. Una de les expressions de tal procés és la invasió de terres productives per macro horts solars i molins per generar energia eòlica. Els costos de la transició a una producció sostenible ha de recaure en el conjunt de la societat i molt especialment en els sectors industrials, financers i l'hiperconsum de luxe.

L'entitat ha remarcat també, el nostre suport a les denúncies del sector agrari pel que fa a la distribució dels aliments, ja que la part majoritària del benefici s'està quedant en mans dels intermediaris, i no dels productors/es. Segons un recent estudi de FACUA, els aliments s'encareixen fins a un 875% del camp al supermercat.

Denuncia rotundament els intents de manipulació de l'extrema dreta que es presenta com a solució del problema, quant és, realment com filla del capital, l'expressió mercenària de l'oligarquia dominant.



Des de Decidim, es considera que s'ha d'apostar per donar suport al nostre sector primari, pel consum de productes de proximitat i per garantir la sobirania alimentària, amb una gestió de la terra, l'aigua i del conjunt del territori al servei del present i del futur del nostre poble i denuncia les polítiques de bonificació de les taxes als productes que entren pels ports valencians, que tenen entre altres objectius el d'incrementar el trànsit de contenidors per a justificar les polítiques de creixement desorbitades de tals infraestructures.