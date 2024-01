Carta oberta del moviment veïnal a l'alcalde Jaume Collboni

L'any 2023 el districte de Nou Barris va arribar a un acord amb la propietat del solar del carrer de Joaquim Valls 79, al barri de la Prosperitat, per realitzar una cessió d'ús pel període d'un any, amb l'objectiu que el projecte social que allà es desenvolupa, l'hort-jardí Date una Huerta, pogués continuar amb les seves activitats.



El conveni ha resultat beneficiós per a totes les parts. El veïnat ha pogut mantenir un projecte d'alt interès social i mediambiental; el Districte ha aconseguit resoldre un conflicte ciutadà; i la propietat ha pogut desentendre's del manteniment i la cura d’un espai del qual, de moment, no en fa cap ús.



Acomplert el termini de cessió, tant el Districte de Nou Barris com el moviment veïnal de barri hem demanat la firma d'un nou conveni per repetir una fórmula que ha permès que aquest espai sigui útil per al barri i no acumuli brutícia i abandó, com tants solars buits que hi ha per tota la nostra ciutat.



La propietat, però, s'ha negat a renovar l'acord, tot i que de moment no ha sol·licitat cap llicència de construcció d'habitatges, que és l'ús per al qual està qualificat aquest sòl.



Esgotada aquesta via, des del moviment veïnal de la Prosperitat demanem a l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni que intercedeixi personalment per realitzar una mediació amb la propietat que permeti la renovació del conveni.

Ens avalen set anys de funcionament d'un projecte que ha aconseguit el consens del barri i de les Administracions, i que ha fet corresponsable el veïnat del bon manteniment d'un espai que restava abandonat i creava problemes de salubritat.



Associació Veïnal de Prosperitat-Nou Barris

avprospe@prosperitat.org