Carta del Consell de la República Catalana amb motiu dels 5 anys

Per Consell de la República

El 8 de desembre del 2018, avui fa 5 anys, el Consell de la República va fer el seu acte de presentació a Brussel·les. Durant aquests cinc anys, el Consell ha fet honor a la seva missió fonamental: preservar el mandat de l'1-O, treballar per fer-lo efectiu i crear les condicions que ens permetin materialitzar-lo. Mantenir la posició durant tot aquest temps -sense renunciar a la legitimitat i la validesa del mandat de l'1-O i de la Declaració d'Independència del 27-O- és allò que ha permès al moviment independentista obtenir els fruits polítics que està recollint en aquests moments.



Els resultats d'aquesta estratègia són evidents. D'entrada, la llei d'amnistia. Defensar que el referèndum és legítim, i el mandat de l'1-O és vàlid, significa que la persecució penal de les persones que el van fer possible -ja sigui des de les institucions, des del Govern o des de la societat civil- és injustificable, tant políticament com jurídica. L'amnistia és un reconeixement implícit que la persecució penal dels artífexs de l'1-O i dels qui amb posterioritat van defensar el mandat que se'n deriva és inacceptable i suposa, per tant, una rectificació per part de l'estat a partir d'una decisió del seu poder legislatiu. Aquesta rectificació, doncs, només ha estat possible gràcies a l'estratègia de mantenir la posició i de defensar la legitimitat de l'1-O, que ha tingut en el Consell la seva expressió més clara.



El segon fruit de l'estratègia del Consell és l'obertura d'una negociació amb el partit que ostenta la presidència del Govern espanyol sobre la necessitat de celebrar un referèndum d'independència acordat. El Consell treballa per fer efectiu el mandat de l'1-O. Només un referèndum acordat podria substituir el mandat de l'1-O. En conseqüència, si aquesta negociació no culmina amb èxit el mandat de l'1-O continuarà vigent i totes les estratègies democràtiques i pacifiques orientades a la seva materialització continuaran sent legítimes.



Així, la defensa de l'1-O és una condició bàsica per legitimar l'exigència de negociar la possibilitat d'un referèndum acordat i un incentiu clau per tal que el principal partit del Govern espanyol s'hagi vist forçat a acceptar aquesta negociació.



Aquests avenços polítics assolits per l'independentisme, cinc anys després de la presentació del Consell de la República, són, en grau considerable, fruit de l'estratègia del Consell de mantenir la posició: defensar la legitimitat del mandat de l'1-O i la validesa de la Declaració d'Independència del 27-O. La resistència i la resiliència del Consell al llarg d'aquests anys no ha estat en va. I ens permet mirar amb esperança i afrontar amb coratge el futur immediat del Consell, sempre al servei de la seva única raó de ser: culminar democràticament i pacífica el procés d'independència del poble de Catalunya.



Govern del Consell