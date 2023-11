lluita institucional

La liquidació de la Fundació Tarragona Cultura i Coneixement arriba massa tard. Crònica de com malbaratar diners públics.

La CUP de Tarragona lamenta que s’hagi trigat tant en dissoldre la Fundació i assenyalen que el PSC pren aquesta decisió no pas per voluntat sinó per una qüestió de legitimitat jurídica i obligatorietat davant les dades dels informes que relaten l’historial de fracasos de la Fundació.

Aquesta Fundació, recorden les antisistema, ja neix d’un dels grans nyaps d’aquesta ciutat, els Jocs Mediterranis, des d’on es va crear la Tarragona Smart City; renombrada com a Fundació Tarragona Cultura i Coneixement, i que no ha deixat de ser una plataforma per mantenir càrrecs i sous, xarxes clientelars i favors.

Ara, paradoxalment, és l’alcalde del PSC, i exregidor de Ciutadans, qui es veu obligat a tancar aquesta “menjadora”, que fa massa anys que malbarata diners públics, tal i com apuntent els informes de l'Interventor, als que s’havia fet cas omís, tant per part del PSC com per part d’ERC governant.

En aquest sentit, la CUP posa de manifest que ha estat, des de l’inici d’aquest desgavell, l’única força política que ha fiscalitzat, qüestionat i demanat la dissolució de la Fundació de forma reiterada, tant quan estaven a l’oposició com a govern. I, lamenten, com explica la cupaire Eva Miguel, que “en totes aquestes ocasions ens vam trobar un no rotund i la voluntat clara de mantenir l’ens fallit, fet que deixava encara més clar com ERC es sentia còmoda amb pràctiques pròpies del PSC”. Ja llavors va quedar clara l’aliança ERC - PSC que va garantir la continuïtat del despropòsit de la Fundació per sobre dels informes del Interventor de l’Ajuntament.

Ara, afirmen les cupaires, el temps els ha donat la raó, no només pel que fa al fracàs de la Fundació i del desastre de gestió de la mateixa, sinó també en la finalitat última d’aquest ens: col·locar càrrecs de confiança amb diners públics; un model polític amb el que s’han sentit còmodes els dos partits que han ostentat l’alcaldia de la ciutat. De fet, aquestes complicitats ara queden materialitzades amb l’aprovació dels pressupostos 2024 i l’aval al projecte polític de Viñuales per part de ERC.