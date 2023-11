Per la República

6 anys de Cants de Llibertat de Terrassa

A partir dels primers empresonaments, la tardor de 2017, un grup de terrassenques i terrassencs van creure necessari iniciar una protesta continuada i mantinguda en el temps. Un grup de músics que treballaven en la docència musical, juntament amb responsables de l'ANC-Terrassa per la Independència i altres persones que defensaven la dignitat i lluitaven per la llibertat, van adaptar i transformar cançons per denunciar l'actuació de l'estat espanyol contra els presos polítics, els exiliats i els represaliats.

Així, el 14 de novembre de 2017, es van iniciar els Cants de Llibertat de Terrassa. Des d'aquella data, i sense fallar cap dia, ens trobem al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament de la ciutat, a dos quarts de vuit del vespre, per exigir la fi de la repressió contra l'independentisme. Fins i tot durant el confinament, les trobades les fèiem per zoom.

D’això, el dimarts 14 de novembre es compliran 6 anys i volen fer uns CANTS especials per destacar la perseverança i la resiliència de la gent de Terrassa, que no ha deixat ni un dia de denunciar la repressió que pateix el moviment independentista des de la tardor de 2017. Serà un acte que denunciarà, una vegada més, i amb veu ben alta, la utilització que l'estat espanyol fa de la justícia per acabar amb l'independentisme. Serà compartit amb altres col·lectius de Catalunya que vindran expressament. Hi haurà persones represaliades de Terrassa, i també comptarem amb la presència d’en Josep Costa.

Volem demanar als mitjans de comunicació que informin i cobreixin l'acte dels 6 ANYS DELS CANTS DE LLIBERTAT DE TERRASSA el pròxim dimarts, dia 14, a 2/4 de 8 del vespre davant de l'Ajuntament. Quedem a la vostra disposició per si necessiteu alguna informació suplementària, fer alguna entrevista als organitzadors, assistents, etc.