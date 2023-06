NORD-ORIENTAL

Valoració de la CUP Nord-Oriental dels resultats del 28M

Valoració de la CUP Nord-Oriental dels resultats del 28M que tot seguit reproduïm:

"L’assemblea territorial de la CUP Nord-Oriental volem manifestar el nostre agraïment al total de 22.797 persones que han dipositat la seva confiança al conjunt de candidatures Som Poble - CUP (AMUNT) a les passades eleccions municipals del 28 de maig de 2023.

Havent presentat 37 candidatures, i amb el 100% de vot escrutat, els resultats provisionals indiquen que s’han obtingut 95 regidors/es a 34 municipis; un 16% superior al dels anteriors comicis de 2019. Sumant-hi els regidors de la candidatura encapçalada per una AL del partit a Vilajuïga, el total ascendeix a 99.

Celebrem, doncs, els resultats obtinguts en bona part dels municipis on ens presentàvem. S’han revalidat les majories absolutes a Celrà, Colomers, Verges i Viladamat, sumant-s’hi el municipi de Sant Jordi Desvalls. S’han obtingut majories suficients per assumir les alcaldies de nous municipis com Sarrià de Ter o Cervià de Ter; o fent resultats àmpliament significatius i notables en capitals de comarca com Girona, Olot o Farners, a més de Caldes de Malavella. Amb l'excepció de Farners, podem encapçalar governs de coalició en aquests municipis. Volem destacar també, en un context de baixa participació i realitats socials d’alta complexitat, els resultats obtinguts en municipis com Salt, Blanes o Figueres. Entre molts d’altres municipis en què la irrupció de les candidatures Som Poble - CUP (AMUNT) han permès alterar les majories i pactes històrics de govern, obrint-hi escletxes per imaginar futurs diferents.

Considerem aquests resultats com una confirmació de l’encert de la visió amb la que s’han afrontat no només aquestes eleccions sinó el conjunt de la feina feta i de l’aposta territorial que s’ha desplegat arreu del territori en els últims quatre anys.

Des de l’assemblea territorial de la CUP Nord-Oriental hem apostat sempre per construir espais polítics que permetin sumar voluntats transformadores en un marc irrenunciable de defensa dels drets socials i nacionals. Amb generositat i valentia, s’han elaborat centenars de propostes en l’àmbit local que volen encarar les problemàtiques i necessitats quotidianes i materials del conjunt de la classe treballadora de les nostres viles i ciutats. S’ha treballat també conjuntament amb associacions, plataformes i entitats; recollint la seva expertesa i coneixement d’àmbits i realitat ben diverses.

S’ha desplegat, doncs, una proposta política territorialitzada que es veu avalada en la gran majoria de municipis on ens hem presentat. Agraïm també la generositat de totes aquelles candidatures Som Poble que s’han sumat al projecte polític de l’assemblea territorial de la CUP Nord Oriental sota el paraigües electoral AMUNT, fent avançar la unitat popular i el nostre projecte polític arreu del territori. Afrontem amb il·lusió el cicle que tot just comença per tal de treballar plegades i de manera coordinada totes aquelles problemàtiques que ens afecten de manera conjunta i que tenen una dimensió supramunicipal.

Som conscients de que no a tots els municipis on la CUP ha presentat candidatura hem obtingut uns bons resultats; i és per això que entomem l’encàrrec d’analitzar-ne les causes i de treballar els propers anys per tal de compartir la nostra visió amb el conjunt dels nostres veïns i veïnes per tal de saber-nos explicar millor.

La valoració positiva dels resultats obtinguts a les comarques nord-orientals de Catalunya tampoc pot obviar els preocupants resultats de forces polítiques d’obediència espanyola malanomenades d’esquerres ni l’entrada o augment de representació de l’extrema dreta a molts dels nostres consistoris.

És per això que continuarem treballant, com ho hem fet fins ara, per enfortir projectes municipalistes que siguin part d’un bloc ferm davant de la defensa dels drets socials i nacionals, l’emergència lingüística o l’emergència climàtica des de dins de les institucions i també formant part i impulsant projectes i plataformes cíviques i associatives en defensa dels pilars bàsics de les nostres comunitats.".