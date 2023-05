Eleccions 23

Poble Lliure: "A Catalunya cal articular un Front popular, republicà i antifeixista per la Independència"

La formació apunta que "al País Valencià i les Illes, cal un pla a mitjà termini per a recuperar el carrer i les institucions a partir d’un programa d’unitat popular en clau de país que qüestioni la política neoliberal i la colonialitat tant del País Valencià com de les Illes". També insta a la CUP, "a sortir del marc mmobilista en què s’ha estancat l’actual direcció i ampliar enormement les fronteres i les perspectives del projecte".

Poble Lliure ha fet una anàlisi de les eleccions que es van dur a terme diumenge passat al sud de l'Albera sota el títol "Cal un revulsiu immediat. Prenguem la iniciativa!" amb les conclusions, pel que a Catalunya la necessitat d'un Front popular, republicà i antifeixista per la Independència i estructurar la reflexió de fons sobre la construcció de projectes d’unitat popular àmplia guanyadora".

Un front ampli i plural, que "mobilitzi de nou el vot popular independentista i transformador i faci de mur de contenció de l’extrema dreta a Catalunya. Aquesta iniciativa cal desplegar-la de manera immediata i fer-la servir de cara a les eleccions espanyoles convocades pel 23 de juliol. Aquesta iniciativa només tindrà sentit si es tracen unes línies polítiques clares que confrontin les estratègies de la resignació nacional i retorn a l’autonomisme de gestió i, alhora, presenti un programa social i econòmic transformador que aporti solucions a urgències socials com l’habitatge i la crisi climàtica, però entenedor i adreçat a la gran majoria de les classes populars".

Pel que fa al País Valencià i les illes, "cal un pla a mitjà termini per a recuperar el carrer i les institucions a partir d’un programa d’unitat popular en clau de país que qüestioni la política neoliberal i la colonialitat tant del País Valencià com de les Illes".

Paral·lelament, l'organització apunta que "cal habilitar un espai de reflexió estratègica per repensar l’estratègia de la unitat popular. I cal fer-ho amb tots els actors rellevants d’aquest espai i amb els centenars d’iniciatives (polítiques, social i culturals) que són afins a aquests plantejaments".

També insta a la CUP, "a sortir del marc mmobilista en què s’ha estancat l’actual direcció de la CUP i ampliar enormement les fronteres i les perspectives del projecte".

L'organització arriba aquestes conclusions, després de valorar que "La situació del país és preocupant. L’onada conservadora i espanyolista avança. La reacció s’ha posat les piles després de la dècada de major avenç de les posicions independentistes i de transformació social. I ara la seva hegemonia creix. Això es tradueix de diverses maneres en funció de cada indret del país".

Sobre el País Valencià i a les Illes maniesta en el comunicat que "la dreta i extrema dreta recuperen els governs i la situació és extremadament preocupant. No s’ha utilitzat el fet de governar les institucions per a exigir amb rotunditat i determinació (i de pas fer pedagogia democràtica i nacional) la fi de l’espoli econòmic, fiscal i social i el tractament de colònia cultural i territorial".

A Catalunya, assenyala que, "qui catalitza aquest nou estat de les coses és el PSC-PSOE, fent de gran partit conservador i agrupant bona part del vot d’ordre i encara alguns votants progressistes. Les causes d’aquest avenç reaccionari semblen ser diverses. En primer lloc, hi ha la ja citada consolidació de les tesis ultraconservadores entre part de les classes populars que, fins ara, potser havíem contingut amb l’horitzó de la ruptura independentista. Aquest fet, que té abast europeu i mundial, ara ja ens afecta de ple. Fa temps que tot plegat hauria d’implicar una reflexió estratègica per l’independentisme d’esquerres a casa nostra i per part de l’esquerra europea i mundial, però costa molt posar fil a l’agulla. Potser ara ha arribat l’hora. O ja farem tard"

En segon lloc, la clara desmobilització del vot demòcrata i independentista està provocada, en bona part, per l’estratègia de destensionament del conflicte i de legitimació del PSC-PSOE com a actor central, i el desencís pel retorn a la gestió autonomista de les direccions tant d’ERC com de Junts: la manca de praxi independentista de fet. De fet, l’aposta d’ERC per augmentar el seus suports a l’AMB a costa del pactisme amb el PSC-PSOE i la de Junts a Catalunya, en general, són propostes clarament fallides. I es demostren inútils per combatre l’ascens de les posicions conservadores, espanyolistes i feixistes.

En aquest escenari, però, destaca també que, la incapacitat de la direcció nacional actual de la CUP per traçar una línia política que sigui capaç de recollir tot aquest descontentament quan n’hauria de ser l’alternativa principal. Aguantar posicions en aquestes condicions és retrocedir. Cal aprofundir en el model d’algunes ciutats petites i mitjanes on la Unitat Popular avança i, sobretot, de projectes propis com, per exemple, el de Guanyem Girona i del conjunt de comarques nord-orientals, que acumulen un terç dels regidors totals de la CUP a Catalunya i quasi la meitat de les seves majories absolutes. Projectes amplis, arrelats, socialment transformadors, independentistes i amb vocació clara de majoria".

Veien aquesta situació que qualifica d’extrema necessitat i la realitat immediata a què cal fer front, Poble Lliure considera que cal començar a treballar de manera immediata en les iniciatives esmentades que responguin a aquests reptes.