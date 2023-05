docents

Manifestació a la Plaça Sant Jaume contra la reforma de la tria mínima comarcal a la borsa docent

El col·lectiu de docents substituts/es i interins/es de Catalunya, ara organitzats com a “Plataforma de Docents Substituts per l'Ordenació de Municipis”, fa una crida a tota la ciutadania a unir-se a la manifestació que tindrà lloc el 20 de maig a les 12h a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. Aquesta protesta respon a la nova mesura imposada pel conseller d'Educació, Josep González-Cambray, que obliga aquest col·lectiu a estar disponible per a desplaçar-se per tota la comarca on hagi escollit treballar. Aquesta modificació, que ha estat anunciada de forma unilateral, suposa un greu atac a la conciliació laboral i familiar de molts docents, així com un increment significatiu de les hores de treball no remunerades i de les despeses de desplaçament. La Plataforma considera que aquesta mesura no solament és injusta amb el professorat, sinó que també té un impacte directe en la qualitat de l'educació que reben els estudiants. Els docents substituts són una figura clau en el sistema educatiu català, ocupant-se de cobrir les absències del professorat titular i mantenint l'educació de qualitat en moments de dificultat. No obstant això, malgrat la seva importància, aquests professionals es veuen cada vegada més afectats per condicions laborals precàries, amb problemes que abasten des de la incertesa sobre la durada dels seus contractes fins a l'absència de remuneració durant les vacances d'estiu. Amb aquesta manifestació, la Plataforma vol fer un crit d'alerta sobre l'actual situació dels docents substituts/es i interins/es, i exigir al Departament d'Educació que retiri aquesta imposició i busqui solucions que respectin els drets laborals del professorat i la qualitat de l'educació.

Per a més informació, contacteu amb la Plataforma de Docents Substituts per l'Ordenació de Municipis a través del correu electrònic: ordenaciomunicipis@gmail.com Sobre la Plataforma de Docents Substituts per l'Ordenació de Municipis:

La Plataforma és un moviment organitzat de docents substituts/es i interins/es de Catalunya que lluita per millorar les condicions laborals del seu col·lectiu i per garantir una educació de qualitat per a tot l'alumnat.