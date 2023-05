La Plataforma per la Llengua impulsa una iniciativa perquè les consoles de videojocs reconeguin i incorporin el català

Plataforma per la Llengua ha començat a treballar per aconseguir que les consoles de videojocs incorporin la llengua catalana a la interfície gràfica i la reconeguin a les seves botigues de videojocs amb una etiqueta específica com ja fan algunes consoles. De moment, l'entitat ja ha tingut uns primers contactes amb el sector i té el suport de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, així com de diverses empreses de videojocs. La voluntat de l'entitat és reunir-se aviat amb els responsables de les videoconsoles per convèncer-los dels avantatges d'incloure el català en els seus productes i per assessorar-los en el procés d'incorporació de la llengua si ho consideren oportú.

La inclusió del català a les plataformes de venda tant en forma d'etiqueta com a la interfície suposa una oportunitat important per al creixement de la llengua en l'àmbit dels videojocs. Així, si la plataforma reconegués la llengua i permetés que l'usuari la triés com a llengua de preferència, provocaria que els videojocs ja s'executessin directament en català, en cas que el videojoc l'inclogués. Aquesta inclusió, a més de potenciar el consum de videojocs en català, també suposaria un impuls per a les desenes d'empreses d'arreu del món que ja incorporen el català en els seus videojocs.