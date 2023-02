Bretanya

El Partit Bretó crida a participar en la manifestació per defensar la llibertat d'informar els periodistes davant les amenaces de l'extrema dreta

El Consell Nacional del Partit Bretó ha fet una crida als seus socis i simpatitzants a participar en la concentració per defensar la llibertat d'informació demà a les 11.30 hores, davant la redacció de Poher, 2 rue du Général Lambert de Carhaix.

El Partit Bretó dóna tot el seu suport a la redacció de Poher, que porta 20 dies sota pressions i amenaces, inclosa la mort. Demana a les autoritats policials i judicials competents que donin tota la llum sobre els autors d'aquests actes inacceptables.

Recorda com la llibertat i la independència dels periodistes són valors preciosos però també fràgils. Sovint maltractada, la seva defensa ens ha de preocupar a tots.

Manifestació de suport a Poher Dissabte 25 de febrer a les 11.30 h.

Organitzada pel club de premsa de Bretanya, tindrà lloc una concentració, plaça de l'Ajuntament, a les 11.30 h, dissabte 25 de febrer. Des del 31 de gener, el vostre setmanari ha estat, efectivament, objectiu d'amenaces amb connotacions racistes que deixen pocs dubtes sobre el seu origen, és a dir, l'extrema i la ultradreta. Des de fa tres setmanes s'han presentat sis denúncies per amenaces de mort i dues per amenaces de destrucció perillosa. A més de Poher, un periodista de France 3 Bretagne, també va presentar una denúncia contra el lloc Riposte Laïque per ciberassetjament.

Aquesta trobada pretén mostrar que la premsa i els bretons s'uneixen contra aquestes accions. Hi ha previstes vuit intervencions: el club de premsa, Erwan Chartier-Le Floch, redactor en cap de Poher, Carole Collinet-Appéré (France 3), representants de Snj, SNJ-CGT, el col·lectiu Visa, el primer diputat de Carhaix, Jacqueline Mazéas i, per a la societat civil, Jean-Michel Le Boulanger