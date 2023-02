El Consell de la República mostra el seu suport a la Presidenta Borràs davant la persecució judicial

Davant l’inici del judici contra la presidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs, el govern del Consell vol manifestar que el dret a la presumpció d’innocència és un dret fonamental del sistema democràtic que tota persona no sentenciada judicialment ha de veure respectat per tal de preservar la seva imatge i reputació pública.

A més, que la presidenta del Parlament ha vist vulnerat aquest dret des del primer moment per part dels seus adversaris polítics, amb la complicitat de certs mitjans de comunicació i de sectors de l’opinió pública obcecats fins a l’extenuació amb qualsevol persona significada del moviment català d’alliberament nacional.

També, que el Consell de la República ha estat sempre al costat de totes les persones represaliades per la justícia espanyola, sigui quina sigui l’excusa legal utilitzada per emmascarar, com és el cas, casos flagrants de lawfare. Aquests casos no tenen cap altre objectiu que combatre les persones represaliades per raons polítiques.

De la mateixa manera, el govern del Consell denuncia que l’estat Espanyol té el ferm convenciment que tots els mètodes per derrotar l’independentisme són vàlids i, per tant, és el nostre deure fer-hi front conjuntament amb les eines imprescindibles per evitar-ho: determinació en la confrontació, coordinació en l’estratègia i unitat en la defensa.

Així, doncs, des del Consell de la República volem mostrar suport a Laura Borràs, Presidenta del Parlament de Catalunya i membre de l’Assemblea de Representants del Consell de la República, en aquest procés judicial que ara inicia la seva part oral i denunciar la persecució política de l’independentisme a través dels poders judicials.