Medi ambient

Ecologistes en Acció recorden a l’Agència de Residus de Catalunya que cal respectar el principi de proximitat en la gestió

El dipòsit de Solius deixa avui definitivament de rebre deixalles. El Baix Empordà es queda sense cap abocador de residus municipals i la fracció resta de quinze municipis del Baix Empordà i el Gironès, unes 40.000 tones anuals, es repartirà al 50 % entre Lloret i Pedret i Marzà, d’una banda, i Vacarisses de l’altra.

Ecologistes en Acció de Catalunya considera que l’alternativa triada per a aquest esperat tancament no és l’adequada, ja que vulnera el principi de proximitat en la gestió de residus en plantejar el traslladat de rebuig fora del territori on aquest s’ha generat.

Aquesta decisió presenta una doble problemàtica. D’una banda, l’elecció d’un abocador fora de les comarques gironines no respecta el criteri d’autorresponsabilitat territorial, importantíssim en el cas dels tractaments finalistes en la gestió de residus (i encara més si es tracta d’abocadors), que cal exigir a tots els agents per simple justícia ambiental. D’altra banda, la tria de Vacarisses suposarà un sensible increment de la petjada de carboni en el transport de les aproximadament 55 tones/dia de rebuig fins a la planta del Vallès Occidental, més de cent quilòmetres més lluny del que es feia fins ara.

Tot i que es presenta com una solució provisional que resta pendent de l’adopció de mètodes de recollida selectiva d’alta eficiència per part dels ajuntaments implicats, no s’han marcat terminis perquè això es faci efectiu i, per tant, la situació es pot perllongar molt en el temps.

Per tot plegat, Ecologistes en Acció de Catalunya demana una rectificació a l’Agència de Residus de Catalunya i als municipis implicats perquè busquin, de manera urgent, una alternativa de dipòsit dintre de l’àmbit territorial gironí.

El mateix cas de transvasament territorial de residus podria donar-se també en el buidatge de l’abocador de Vacamorta, al municipi de Cruïlles, Monells i St. Sadurní de l’Horta (també al Baix Empordà), que es va iniciar desembre passat i del qual no es tenen notícies d’on anirà a raure el rebuig que quedi del procés de “mineria d’abocador” que s’hi està practicant.

L’entitat ecologista conclou que aquesta mala pràctica en l’abocament de residus municipals ha de ser totalment excepcional i realment motivada per causes de força major.