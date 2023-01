Lletra oberta a diferents càrrecs de la nació catalana

(A l'atenció d'en Joan Ignasi Elena i García, conseller d'interior, Centre Penitenciari de Ponent, na Laura Vilagrà i Pons, departament de la presidència de la Generalitat, Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, en Miquel Pueyo i Paris, paer en cap de la Paeria lleidatana, i Comissió Territorial d'Assistència Social Penitenciària de Lleida / Victòria Kent s/n 25198 Lleida ( El Segrià ) Telèfon 973 24 22 04.

Abans d'encetar la lletra, concediu-me la gràcia de la vostra paciència lectora, per tal de citar o manllevar del seu excel.lent llibre, a en Joan Solà PLANTEM CARA Defensa de la llengua, defensa de la terra ¿ FINS QUAN, FINS A ON ?, quan escriu : “ Durant els últims dies hi ha hagut uns quants fets greus que afecten de manera molt important la nostra condició de poble, la nostra dignitat de poble “. Savi catedràtic, filòleg i lingüísta, nascut a Bell-lloc d'Urgell, pel qual amb en Pompeu Fabra, Macià, Companys, Pau Casals, Xirinacs, Pallach, Drs. Josep Trueta i Josep Cornudella, Arcadi Oliveres, Josep M. Batista i Roca, Heribert Barrera, Manuel Viusà, són insubornables referents per a mi, són llum en la boira del desert dels Monegros de Lambán, és a dir en el meu quotidià bategar de català universal, que estima i treballa la llibertat, la democràcia, la cultura i el seny, que benentès vull per a tothom, sense distincions de cap mena. Només faltaria !

Per això trobo que els amunt esmentats adjectius vexatori i humiliant, aplicats indegudament de manera injusta i arbitrària, al cantant raper, més conegut pel nom artístic d'en Pablo Hasel ( Lleida, 1988 ), enlloc de l'oficial de (1) Pablo Rivadulla i Duró. Fet pel qual la propdita presó de Ponent de Lleida, va tenir les penques lesives com alhora gratuïtes, per no dir simplement perverses, d'allà dies retornar-me una lletra que hom li va adreçar, amb un paradigmàtic “ no consta “.

El mateix que aviat farà dos anys que porta empresonat, en precàries condicions de salut, sembla malalt de càncer de còlon, reiteradament menyspreat, maltractat i boicotejat en llurs visites de control a l'Arnau de Vilanova, tant pel departament d'interior, carcellers, com comissaria dels Mossos d'Esquadra. A l'aguait d'altres pendents judicis. Curulls de política catalanofòbica. Mentrestant la paeria, institucions i persones diverses de la societat civil, per activa i passiva no fan res, silenci total. Ni denuncien, ni protesten, llevat de la Plataforma que intenta defensar-lo, com així alguns ciutadans, que li fan arribar l'escalf d'una veu amiga i solidària.

Personalment fa uns mesos vaig intentar fer-li proper el meu conhort moral, a la propdita presó, i la funcionària de torn i assentada a la guixeta, va dir-me taxativament que ho havia de sol.licitar per escrit a la Comissió Territorial, per tal d'obtenir el permis, cosa que des de Galiza aprofito per fer ara. D'acord interior o Comissió ? Preneu-ne nota si-us-plau, resto a l'aguait de la vostra aprovació.

SENYORES/ORS, INSTITUCIONS, GENERALITAT, SINDIC, VALEDOR I DEFENSOR DEL PUEBLO, ALLIBEREU D'UNA VEGADA A EN PABLO HASEL, DE CONDEMNES I GALERES. NO HA COMÈS CAP DELICTE ... !

No potser que en Pablo Hasel, Valtònyc, exiliats Ponsatí, Puigdemont, Comín, Puig i Rovira, d'un nombre llarg de repressaliats i perseguits, hagin de ser empresonats, jutjats, condemnats i multats, privats de drets i llibertat, pel sol delicte d'expressar una opinió, la lletra d'una cançó, votar per decidir, de pensar i d'actuar per afanys o anhels democràtics i pacífics. Hagin de ser penats.Per un estat i una Generalitat, que fan l'orni i miren “ altrove “. Com si la cosa no anés o fos d'ells. La reparació i solució del conflicte català, fruit del seu secular separatisme castellà.

Que per postres presumeixen dia si i l'altre també, de constitució, de borbona monarquia parlamentària, llei, in /justícia, separació de poders, de cordials com descarats bilingüísmes a la Feijóo, de llengües cooficials que no són tals, tot fum i carbó de Mequinensa, i molta itàlica opera bufa. Només cal veure esmaperdut i amoïnat com estic en l'esperança fugissera, com el gallec, com ensems així el català, de manera constant però inexorable, no fan més que recular i recular, i perdre parlants. I la nul.la transmissió generacional de la mainada, ja és un fet real, tangible i preocupant. Que aleshores hem de revertir i capgirar, totes aquestes malèvoles situacions, que ens porten pel pedregar de la desaparició de Galeusca, i de la fràgil democràcia en general, amenaçada seriosameent com està per tots els poders globals i capitalistes, que són molts i determinants, per tant : PLANTEM CARA A LA SOLÀ. D'una vegada per totes, altrament preparem-nos per cantar les ensoltes, fora i dintre de l'església d'Adenui, on la pudor i la contaminació són de casa i dels cacics, fins tant la dama de Sinera no ens cridi al seu costat. Salut i república, moragues de la catalana TERRA.

Lo Pere-Albert Barrufet i Lahuerta

(1) El cognom Rivadulla és gallec. Significa a les ribes, vora o damunt del riu Ulla, el que desaigua a la Ria de Arousa – la dels amics Leirós i Dores de Vilagarcía -, i que ens evoca l'eterna “ fala “ poètica i gallega de Rosalia de Castro, la precursora. Predilecta ambaixadora de la dignitat de la nació gallega. Per molts encara bescantada, com ho és la catalana.

Vexatori-òria adj. Que causa vexació. Condicions vexatòries. Quan per exemple s'abusa del poder polític, judicial, civil, religiós, o de raça o sexe, tant se val. Pàg. 1727.

Humiliant adj. Que humilia. Rebaixar o menystenir d'altri d'una manera persistent i maligna. Pàg. 972 Pompeu Fabra DICCIONARI GENERAL DE LA LLENGUA CATALANA.