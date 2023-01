Mitjans de comunicació públics

La Xarxa Vendrellenca vol formar part del Consell assessor de la televisió pública

La federació d’entitats veïnals Xarxa Vendrellenca vol que se la tingui en compte per formar part de consell assessor de la televisió publica que s’ha anunciat a traves de la premsa es portarà la seva aprovació al ple del mes de gener.

L’anunci de creació del Consell Assessor de l’empresa publica a finals de mes, en compliment d’allò que estableix la llei Audiovisual de Catalunya, i que obliga a l’empresa a tenir en aquest consell a una sèrie de entitats sense ànim de lucre, ha fet que l’entitat mostri novament la seva voluntat de formar part d’aquest òrgan que te per funció fer els informes preceptius per escollir als alts càrrecs de l’empresa com el Gerent o els consellers del consell d’administració, així com fer un control i propostes sobre la programació. L’entitat veïnal ja es va proposar per formar part d’aquest òrgan quan va fer aportacions al reglament de la televisió a l’estiu de 2021, sense rebre cap resposta.

Des de l’entitat s’espera que es creí aquesta consell per acabar amb l’anomalia democràtica al consell d’administració de Radio Televisió del Vendrell, que ara per ara te la mancança de representants dels grups de Podem Vendrell des de fa un any i de la coalició Som Poble –ERC des de el mes de Novembre, i es pugui tirar en davant l’elecció d’un gerent i que d’una vegada, es pugui tenir una televisió pública amb un projecte independent i sense control de membres de l’equip de Govern.