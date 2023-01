VAGA SANITAT I EDUCACIÓ

La Intersindical exigeix posar fi a les retallades en Sanitat i Educació per evitar una situació de col·lapse.

La Federació de Serveis Públics de La Intersindical ha exigit al govern que d'una vegada per totes faci una aposta clara pels serveis públics i reverteixi la situació de col·lapse que s'està vivint en molts casos. Segons la Secretaria Federal de la Federació, Àngels Torrents: "És intolerable que dos serveis com la Sanitat i Educació hagin de reclamar qüestions tan bàsiques com hi hagi recursos suficients perquè el sistema no col·lapsi. La precarització i la manca de personal acaba generant situacions d'angoixa i estrès per la impossibilitat de donar uns serveis correctes als usuaris. Com a sindicat nacional i de classe, estem compromesos a defensar els drets de tot el personal a una feina digna i els drets de totes les persones a rebre uns serveis públics de qualitat".

Pel que fa a la vaga de sanitat, la portaveu de la sectorial, Mònica Meroño, valora molt positivament la primera jornada de vaga, avui dia 24, i considera que "era indispensable que totes les categories del sistema sanitari participessin en igualtat de condicions en aquesta vaga, ja que la precarització ens afecta a totes i cal que lluitem plegats per revertir la situació actual".

Per la seva banda, el portaveu de la sectorial d'Educació, Bernat Pèlach, considera que "és hora d'acabar d'una vegada amb les retallades que fa anys que acumulem, de posar fil a l'agulla als problemes estructurals en Educació i de garantir una immersió lingüística real que garanteixi la igualtat tot l'alumnat". Per aquest motiu, anima a participar en la vaga educativa de demà i demà passat i a continuar treballant per una estabilització real del personal interí.