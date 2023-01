menjadors escolars

La CUP reclama al Consell Comarcal del Tarragonès que rectifiqui pel que fa a la gestió dels menjadors escolars

Les cupaires consideren que aquesta maniobra de la Generalitat és una aplicació de la Llei Aragonès encoberta

A partir del curs vinent els menjadors de les escoles que gestionaven les AFAs s’assumiran des dels Consells Comarcals. Les cupaires expliquen que aquesta situació es genera “perquè tot apunta a que el Govern d'ERC a la Generalitat acabarà amb l'actual marc jurídic, que permet que les associacions de famílies gestionin el menjador escolar mitjançant un conveni”. El Departament d'Educació està treballant en un nou decret de regulació de la gestió dels menjadors que podria prohibir a les AFAs actuar com a poder adjudicador.

La diputada de la CUP-NCG, Laia Estrada, ha manifestat que “per nosaltres això és un procés privatitzador d'un servei bàsic necessari per la vida, doncs estem parlant de garantir una alimentació digna per als nostres infants, cosa difícil si es deixa en mans de grans empreses multinacionals que només busquen obtenir el major marge de benefici econòmic”. Per la diputada cupaire, amb aquesta maniobra “pretenen aplicar la Llei Aragonès per la porta del darrera”.

La consellera comarcal, Eva Miguel, ha recordat que el Consell Comarcal de Tarragonès ha allargat la pròrroga dels convenis amb les AFAs fins el juny, amb la intenció de començar a gestionar el servei de menjador el curs que ve, “una mesura que afecta a 38 associacions de famílies de tota la comarca”. La consellera cupaire ha explicat que el Consell Comarcal de Tarragonès no s’ha preocupat de buscar alternatives a la proposta de la Generalitat i lamenten que ECP, que porta Educació al CCT, “hagi comprat aquest model mentre d’altres Consells Comarcals, com el de l’Urgell, on la CUP porta aquesta àrea, han prorrogat el conveni fins a finals d’aquest any i estan treballant alternatives per no perjudicar ni excloure a les AFAs, sinó treballar conjuntament amb elles”. En aquest sentit, Miguel ha reclamat que el Consell Comarcal rectifiqui i busqui alternatives al model de la Generalitat creant sinergies amb les AFAs i no pas deixant-les al marge.