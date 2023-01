ensenyament

L’STEI Intersindical reclama tribunals d’oposicions a totes les illes

També exigeix que a les oposicions “ordinàries” la distribució de les places sigui per illes.

L’STEI Intersindical denuncia la manca de negociació de la Conselleria d’Educació, tant en el concurs de mèrits com a la convocatòria d’oposicions del procés d’estabilització, en el sentit d’haver fixat el conjunt de les Illes Balears com un sol districte, amb les conseqüències que això suposa per al col·lectiu docent, que no ha pogut triar on volia la plaça.

De fet, l’STEI va votar en contra de la convocatòria de les oposicions d’estabilització perquè parlava de districte únic, i no de places per illes. En aquest sentit el sindicat reclama que, a les oposicions d’estabilització, hi hagi tribunals per illes.

Per altra banda, l’STEI exigeix que a les properes oposicions “ordinàries” que s’han de convocar les Illes Balears no es considerin una unitat territorial, després de veure que la Conselleria es carrega el fet que hi hagi distribució de places per illes, com es fa en els processos selectius d’accés a la funció docent, cosa que facilita la conciliació familiar i personal del professorat. També ha demanat que els aspirants disposin d’un tribunal i, per tant, tenguin dret a examinar-se a la seva illa de residència.