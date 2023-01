Drets Humans

Drets Humans: El Parlament Europeu condemna Marruecos amb el vot en contra del PSOE

Disset eurodiputats socialistes espanyols voten en contra de la resolució del Parlament Europeu que condemna el Marroc per violació dels Drets Humans i reprimir els periodistes . De la sessió se n'han absentat els europarlamentaris del PP.

El Parlament Europeu ha aprovat una resolució contra el Marroc per vulneració dels Drets Humans i, específicament, per la repressió contra periodistes , cosa que ha intentat impedir la diplomàcia marroquina enmig de les investigacions per l'escàndol del Qatargate i el Marocgat.

Diversos mitjans han informat d'aquest dictamen de l'Eurocambra, aprovat ahir per una àmplia majoria: 356 vots a favor, 32 en contra, entre els quals 17 eurodiputats socialistes espanyols que van dir ho feien per “responsabilitat” i 42 abstencions.