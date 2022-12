Ensenyament

Xerrada-col·loqui: L'educació al País Valencià. Anàlisi i propostes

Decidim!- Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià ha organitza una taula redona amb la col·laboració d'El Tempir i l'STEPV sobre la situació de l'educació al País Valencià, el proper dijous 15 a Elx. Dins del cicle de xerrades organitzades a les comarques del sud al llarg d'enguany, al voltant de la situació dels serveis públics al nostre país (serveis socials, sanitat i educació) i la relació amb el context de manca de finançament, d'inversions, deute i espoli que patim per part de l'Estat espanyol; acabem aquest 2022 debatint sobre l'estat de l'ensenyament públic i les seues mancances, la necessitat d'enfortir l'escola pública enfront de la concertada i la privada per a garantir el dret a l'educació i d'acabar amb les retallades d'una vegada per sempre. També es tractarà la situació del valencià a l'ensenyament públic i a les comarques del sud en general, amb propostes de futur i com es podria millorar tot plegat amb un finançament just i una hisenda pròpia, és a dir, sent el poble valencià l'amo de les claus de la caixa.

Es comptarà amb les intervencions de: Lilia Martínez, portaveu de l'STEPV; Ester Roca, Orientadora Educativa i membre de Decidim!, Josep Enric Escribano, president d'El Tempir i Àngels Varó, professora jubilada. El debat tindrà lloc alCasal Jaume I d'Elx. Carrer Sant Jordi, 2