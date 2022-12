reforestació

Un any més de reforestació reivindicativa al Paratge Natural Municipal de Sant Vicent del Raspeig

GREMA-Ecologistes en Acció de Sant Vicent del Raspeig, ha celebrat un any més la Reforestació Reivindicativa a la Vall del Sabinar: per un Paratge Natural Municipal per a Sant Vicent del Raspeig, i per la protecció i recuperació de la Cañada Real.

La jornada de reforestació va comptar una gran participació al llarg del matí, cosa que va facilitar la plantació de més de 200 pins blancs ( Pinus halepensis ) aportats per l'ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. El pi blanc és l'espècia autòctona arbòria que resisteix millor les dures condicions de la vall del Sabinar, una de les zones més seques de tota la regió. Durant la plantació també es va fer un seguiment de les sembres d'anys anteriors, ensenyant i explicant a la gent nova a l'activitat tota la història i progrés d'aquesta campanya des de fa més de 20 anys.

Des del GREMA- Ecologistes en Acció de Sant Vicent del Raspeig es continuarà treballant en la posada en valor d'aquesta zona natural del municipi, destacant el valor de la biodiversitat i les propostes per a la seva protecció i declaració com a Paratge Natural Municipal, i es continuarà amb les denúncies de qualsevol actuació que suposi la degradació ambiental de la zona.

El Grup Ecologista Maigmó GREMA-Ecologistes en Acció de Sant Vicent del Raspeig vol agrair a la ciutadania que ha donat suport i participat a les campanyes de reforestació durant més de 20 anys.