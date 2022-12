La CUP presenta una nova proposta de distribució del fons de Transició nuclear

la CUP ha presentat en una reunió a Móra d’Ebre la seva proposta per a la distribució territorial dels fons de transició nuclear. Els anticapitalistes ho han fet en una reunió en la que hi han participat agents institucionals, econòmics i socials de les comarques afectades per aquests fons.

La diputada de la candidatura al parlament Laia Estrada, ha explicat que presenten la seva proposta “amb la voluntat d’establir una dotació i distribució del Fons que reverteixi realment en el teixit social, econòmic i institucional del territori directament afectat per les nuclears”.

Des de la CUP consideren que és “totalment insuficient” destinar al Fons de Transició Nuclear el 20% de l’impost recaptat per l’impacte ambiental de les centrals nuclears, tal i com planteja el Govern de la Generalitat de Catalunya. Igualment, consideren insuficient la proposta del PSC de destinar-hi només el 50%. Laia Estrada ha assegurat que aquests plantejaments són “una manca de respecte” vers el territori que suporta els impactes ambientals que grava l’impost. Estrada hi ha afegit “Si el que es grava és l’impacte ambiental de les centrals nuclears, és obvi que aquest impacte és major quan més prop s’està de les instal·lacions i, per tant, resulta lògic que la pràctica totalitat de l’impost recaptat hauria de destinar-se a aquests territoris”. Per això, la CUP proposa incrementar la dotació del Fons fins al 90% del recaptat per l’impost, i que el Govern de la Generalitat es pugui quedar un 10% en concepte de gestió del mateix, tal com succeeix quan administracions locals tenen delegada la recaptació d’impostos a ens com ara les Diputacions. Aquesta proposta permetria passar dels 24M€ als 108M€ anuals de dotació del Fons”.

D’altra banda, tot i que els cupaires estan d’acord amb la proposta del PSC per tal que la distribució del Fons reverteixi al conjunt de l’àmbit territorial afectat pel Pla d’Emergència Nuclear exterior de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs (PENTA), aquests han defensat que la distribució s’ha de realitzar de forma ponderada “per tal que els municipis més afectats rebin més quantitat del Fons de Transició Nuclear” ha explicat Estrada.

Els cupaires també consideren que el Fons només hauria de poder ser gestionat per agents públics i privats del propi territori afectat, sense que pugui ser destinat a grans empreses de fora del territori. Segons els anticapitalistes, la proposta del Govern de la Generalitat i del PSC “suposa un “risc ja que comportaria que el Fons sigui acaparat en la seva major part per grans empreses”. En aquest sentit, Estrada ha explicat que la seva proposta asseguraria que el “Fons es destina a l’economia productiva del territori així com a la millora de les qualitat de vida dels ciutadans de les comarques més directament afectats per les centrals nuclears.”