LABORAL

Convocatòria de roda de premsa sobre la vaga convocada pel 31 de desembre durant el Barça – Espanyol

El comitè d’empresa de TBSC Barcelona Producciones SLU (Telefónica) – Barça TV, format per La Intersindical i CCOO, ha emès un comunicat que posa de manifest que la mediació realitzada el dimecres 28 de desembre al Departament de Treball no ha donat resultats. El comitè d’empresa ha aportat propostes per tal d’acostar posicions, però l’empresa tant sols ha fet acte de presència amb una sola representant sense aportar cap proposta nova.

La plantilla de BarçaTV farà una primera vaga durant aquest dissabte 31 de desembre des de les 12.45 h fins les 16.45 h, coincidint amb el primer partit que enfrontarà el Barça i l’Espanyol a l’accés 14 de l’estadi Spotify Camp Nou.

El comitè d’empresa lamenta l’actitud de l’empresa. L’empresa gaudeix d’una bona salut financera, per la qual cosa resulta incomprensible pel comitè que no es consideri necessari que els treballadors tinguin el dret d’estar ben remunerats.

CONCENTRACIONS:

30/12/22: Roda de premsa del comitè d’empresa a les 10.45 h a l’accés principal de la Ciutat Esportiva Joan Gamper (Cantonada Av. Onze de Setembre amb C/ Pepe Semitier, Sant Joan Despí).

31/12/22: A partir de les 13 h a l’accés 14 de l’Spotify Camp Nou.