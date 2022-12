Mobilitat

Acció a l’estació de València en defensa del tren: «No som sardines»

Membres de la plataforma Salvem el Tren de l’Alcoià-El Comtat, en la qual participa La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi, han dut a terme aquest divendres una acció de denúncia a l’estació del Nord de València, en el context de la Setmana de Lluita pel Tren que està tenint lloc arreu de l’Estat espanyol.

Els activistes, disfressats de sardines, han volgut denunciar la insuficiència del servei de la línia Alcoi-Xàtiva-València: «Es veia vindre: després de tants dies anant en vagons de gom a gom, com si fórem sardines en una llanda, la cosa havia d’acabar malament».

Amb la gratuïtat i rebaixa dels preus s’ha incrementat el nombre de persones que utilitzen aquest tren, sobretot els divendres i diumenges, que és quan es produeix un major desplaçament d’estudiants. Però, tal com denuncia la plataforma, RENFE no ha incrementat al mateix temps els serveis. El resultat són uns vagons que van plens de gom a gom, amb moltes persones que no poden ni seure durant un trajecte que arriba a durar més de dos hores.

Salvem el Tren demana a RENFE que reforce el servei els dies en què es produeix un fort augment de la demanda (sobretot divendres i diumenges). Així mateix també reclama que es recuperen ja els horaris anteriors a la pandèmia, ja que a hores d’ara no hi ha cap justificació per a mantindre la reducció de freqüències, que és un obstacle per a un major ús del tren.

Així, animen les persones usuàries del tren a expressar a través de les xarxes socials la seua indignació per la situació del tren Alcoi-València compartint imatges de la saturació dels vagons amb els hashtags #NoSomSardines i #RenfeNoSomSardines.

La línia Alcoi-Xàtiva-València pateix una situació d’abandonament i de falta d’inversions, que repercuteix en un manteniment molt deficient, horaris insuficients i inadequats, velocitat molt baixa, vehicles antiquats i poc accessibles, etc. Per això la plataforma Salvem el Tren demana també que s’acceleren els projectes de millora integral de la infraestructura entre Alcoi i Xàtiva, que no fan més que diferir-se.