Despesa MIlitar

“Menys Tierra, Mar i Aire, i més casa, aigua i llum”

Centre d'Estudis per la Pau Delàs

Aquest nou vídeo del Centre Delàs i l’oficina de l’International Peace Bureau a Barcelona recull les noves dades de despesa militar espanyola per 2023, que assolirà els 27.617 milions, gairebé el doble del que s’assigna directament al Ministeri de Defensa si tenim en compte les despeses de caràcter militar assignades a altres ministeris i partides pressupostàries. D’aquesta quantitat, 7.742,97 M€ seran destinats a inversions en armament, principalment pel pagament de deutes contrets amb empreses per la compra d’armament dels Programes Especials d’Armaments (PEA). El total dels PEAs aprovats des del seu inici l’any 1996 fins al 2022 assoleix una xifra exorbitant de 60.615 milions d’euros, dels que encara l’Estat és deutor d’uns 25.000 milions per que encara estan en construcció.

El vídeo ha estat realitzat per l’agència de comunicació Pòrtland i pretén qüestionar els actuals nivells de despesa militar, posant en evidència el balafiament de recursos que suposa adquirir nous sistemes d’armes en un moment de greus emergències globals i crisis simultànies. Amb l’actriu catalana Judit Martín com a protagonista, el clip tracta també d’impulsar una reflexió sobre els conceptes de defensa i seguretat en la nostra societat i promoure un paradigma alternatiu que posi a les persones al centre i tingui en compte les seves necessitats i verdaderes amenaces del dia a dia. Mitjançant una discussió amb si mateix, el personatge encarnat per Martín tracta d’apropar aquestes problemàtiques complexes a un pla de ciutadania, connectant la manca de recursos i esforços als àmbits social i mediambiental amb la creixent militarització i l’augment de les despeses militars.