Tolerància zero amb totes les manifestacions de violència masclista

Des del grup municipal de Som Poble – ERC el Vendrell ens sumem a les manifestacions de rebuig cap a qualsevol mena de violència masclista amb motiu del Dia internacional contra la violència envers les dones que es commemora avui el 25 de novembre. Alhora condemnem tots aquells posicionaments que neguen o relativitzen l’existència d’aquesta xacra dins la nostra

societat i alimenten la seva continuïtat i persistència.

La violència contra les dones forma part de la cultura patriarcal, aquella que situa l’home en una posició jeràrquica per sobre de la dona i que, malgrat totes les lleis i tots els avenços educatius i institucionals, perviu com un mal estructural de la nostra societat.

Des de principi d'any es comptabilitzen 21 feminicidis als Països Catalans. És l’expressió més greu de la violència que pateixen les dones, però la violència masclista té múltiples expressions, potser no tan extremes però sí molt greus i més freqüents, en especial la violència sexual. És un fet que amb diferents graus i formes es dona en tots els àmbits: en la família, en els estudis, en els esports, en la feina, en les administracions, en els jutjats, en els mitjans de comunicació...

Pel mateix fet de ser estructural i travessar tots els àmbits i activitats socials, les violències masclistes s’han de combatre de manera conscient i permanent. Per això calen polítiques públiques de base feminista, per transformar la societat fins que la violència masclista no trobi ni la més mínima espurna de legitimació.

Per sobre de tot, cal donar suport a les víctimes d’aquestes actituds injustificables i a totes les dones que cada dia lluiten arreu del món pels seus drets i per la llibertat.

Prou violències masclistes!

El Vendrell, 25 de novembre de 2022.