La CUP-NCG constata la impunitat en les actuacions policials i la manca de control democràtic de la policia a Catalunya

Després de més de 22 sessions i més de cent compareixences a la comissió sobre l’estudi del model policial, la CUP-NCG ha constatat que l’actual model vigent a Catalunya es troba molt lluny dels estàndards mínims internacionals d’una policia transparent i democràtica. Així, ho han plantejat els independentistes en la seva proposta de conclusions sobre la comissió que finalitzarà el proper divendres 2 de desembre.

Una comissió que els anticapitalistes van plantejar amb els següents objectius: estudiar un mecanisme de control extern i transparència als policies, estudiar la reparació de víctimes de violència institucional i traspàs d’informació sobre el seguiment policial per motius ideològics, informar sobre les actuacions de la ‘comissaria de la informació’ i, finalment, elaborar un replantejament de l’ordre públic al país. Desprès d’analitzar aquest plantejament inicial, la CUP-NCG ha conclós que els cossos policials a Catalunya gaudeixen d’impunitat i que hi ha una “mancança generalitzada de mecanismes de controls i forats negres del Departament d'Interior”.

A més, pels independentistes és una prioritat acabar amb les eines de persecució de la mobilització i vulneració de drets. Per això, han conclòs la necessitat de dissoldre les actuals unitats d’Ordre públic i replantejar el model així com prohibir les armes com el FOAM i les pistoles taser.

Per tot plegat, els anticapitalistes apel·len a la necessitat urgent de realitzar reformes estructurals als Mossos d’Esquadra i establir mecanismes de control democràtic, reparació i garanties de no repetició davant la impunitat policial.

Constatant les limitacions que suposa abordar des d’un punt de vista exclusivament policial la seguretat, considera imprescindible impulsar mecanismes per tal que la policia deixi d’actuar com un ‘quart poder’ i se sotmeti al control democràtic del Govern, el Parlament i la població catalana.