La CUP Reus declina l’assistència al Consell Municipal de Cultura per inconsistent

La CUP ha declinat la seva assistència al Consell Municipal de Cultura. La formació ha exposat que «estem especialment interessats i disposats a participar en un debat profund i real sobre les polítiques culturals de la ciutat».

La formació anticapitalista ha afirmat que valora les iniciatives positives que s’han impulsat últimament, malgrat que les considera insuficients. «Només cal veure i comparar les partides pressupostàries de l’àrea de Promoció Ciutadana i Turisme amb Cultura per constatar la posició subalterna que aquest govern atorga a la segona i en favor de la primera, i sense les línies clares que haurien de definir-les», ha criticat Mariona Quadrada, membre de la CUP de Reus.

«En principi, tothom que afirmi que la cultura és una eina de cohesió i creixement social per impulsar el debat crític, confrontar tòpics i demagògies i gaudir-ne en col·lectivitat, hauria d’entendre la importància de la inversió en cultura per davant de l’espectacle dedicat a captar clients», ha afegit Salvador Palomar, també membre de la formació.

La formació ha expressat la seva preocupació «pel poc reconeixement de la diversitat de persones que, ara mateix, conformen la comunitat local». Quadrada i Palomar han afirmat que «no pot ser que la major part de l’acció cultural i festiva s’adreci només a un sector de la població arrelat a la ciutat, però que oblida un gruix de població que segurament no compta amb els mateixos referents històrics o familiars».

La CUP de Reus ha reiterat la seva crítica vers la jornada que va tenir lloc fs uns quants mesos: «va ser un simulacre de participació per a la creació d’aquest Consell i només va servir per fer una foto dels membres del govern, sense cap mena de projecte al darrere».

«La CUP no volem formar part d’un simulacre sinó d’una participació efectiva», ha sintetitzat Quadrada. «La creació d'un consell de cultura hauria de ser resultat d'un treball previ amb persones implicades i especialistes en diferents camps, cosa que no és feina d’un dia», ha conclòs Palomar.

La formació anticapitalista ha reiterat que el Consell Municipal de Cultura ha de ser una necessitat per avançar cap a uns objectius, conseqüència d'un procés i no pas un titular de premsa. «Llavors serà una eina útil i nosaltres hi serem», han reblat ambdós militants de la CUP.