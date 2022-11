Llibertats

La CUP de Valls presenta les seves mesures per revertir la situació d’inseguretat a la ciutat

La CUP de Valls va presentar aquest dimecres en roda de premsa un pamflet que ha elaborat per tal d’obrir el debat sobre la situació d’inseguretat i d’emergència que s’està vivint des de fa temps a Valls, amb l’objectiu de resoldre-la de forma definitiva. En aquest sentit, la formació anticapitalista ha recordat que el passat 15 de setembre es va produir una concentració amb el lema “Govern reacciona”, que tenia com a finalitat demanar solucions urgents a l’Equip de Govern, però aquestes no s’han concretat.

Per aquest motiu, els cupaires han decidir presentar el seu propi Pla de Xoc en format díptic. El seu objectiu no és només exposar possibles mesures per capgirar la problemàtica, sinó també explicar què significa, segons el seu parer, viure en una ciutat segura, així com desmentir falses afirmacions que s’acostumen a escoltar repetidament. Tal i com ha expressat Pere Vidal, regidor del grup municipal, “la CUP no comprèn les polítiques de seguretat només des de l’òptica policial, sinó com un conjunt d’accions que ens han de permetre avançar cap a la garantia de drets”.

Aquesta afirmació es constata en el decàleg de mesures, ja que si ens aturem a llegir quines accions proposa la formació anticapitalista podem veure que moltes d’elles van més enllà de posar càmeres de vigilància i agents de policia. La CUP de Valls aposta “per pacificar el trànsit, per dinamitzar el Barri Antic, per atendre les persones amb drogodependències o per fer una aposta clara en habitatge”, tal i com ha esmentat Xavier Anglès, regidor al consistori.

Abans d’acabar, les regidores cupaires han reiterat que capgirar aquesta situació només serà possible si totes les àrees del consistori es coordinen i treballen plegades, tenint en compte la ciutadania, el teixit associatiu i les entitats presents a la ciutat. Contràriament, si cadascú se centra en fer només la seva feina s’acaben donant situacions estranyes com la contraprogramació d’activitats entre el propi Equip de Govern.

El pamflet arribarà a les bústies de les cases aquest proper divendres, dia 11 de novembre. La formació anticapitalista remarca que està oberta a debatre i a contraposar visions mitjançant els seus canals de comunicació habituals.