La CUP Barcelona exigeix la destituciò d'Albert Batlle, tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona

Albert Batlle arrossega un extensíssim currículum polític ple d’episodis foscos. Membre d’Units per Avançar, grup hereu d’Unió Democràtica, ha encadenat càrrecs públics des de fa 36 anys, a les dues bandes de la plaça Sant Jaume i al servei de governs de diversos colors polítics, cosa que evidencia que, en models de seguretat pública, Barcelona en Comú i el PSC tenen les mateixes polítiques que ERC i l’antiga Convergència i Unió.

Albert Batlle, erigit en xèrif de la ciutat, ha basat la política de seguretat del govern municipal de PSC i Barcelona en Comú en l’estigmatització i criminalització constant de les persones migrades i la pobresa, relacionant i vinculant constantment aquests veïns i veïnes amb la inseguretat. El darrer exemple d’aquesta situació són les declaracions irresponsables d’Albert Batlle a TV3 assegurant l’existència d’un augment de “la cultura de la navalla”, “una tradició importada d'altres països".

Cal acabar amb el racisme imperant dins el cos de la Guàrdia Urbana i entre els seus responsables polítics. Cal depurar responsabilitats per les declaracions d’Albert Batlle i capgirar el model policial actual basat en la criminalització de la pobresa i el racisme. La difusió de falsa rumorologia basada en estereotips racistes per vincular determinades comunitats amb fets delictius, per part d’un dirigent polític, són intolerables i un atac a la convivència.

En tres anys al càrrec, Batlle acumula una sèrie de fets reprovables per un govern municipal que parla de ser una ciutat d’acollida. El març de 2021 Albert Batlle va mentir descaradament en dir que la Guàrdia Urbana no practica identificacions per perfil racial, mentre el mateix dia, 118 persones eren enviades al CIE gràcies a l'operació conjunta del Pla Tremall entre Guàrdia Urbana, Mossos i policia espanyola.

Les operacions d'estrangeria dels cossos policials es regeixen per identificacions per perfil ètnic, que han estat qüestionades tant localment com internacionalment. El 2018 el grup de treball d'experts de l'ONU sobre persones afrodescendents va qualificar aquest tipus d'identificacions de problema endèmic a l'Estat espanyol. De fet, a Barcelona, col·lectius com SOS Racisme, Obrim Fronteres, Tras la Manta o el Sindicat Popular de Venedors Ambulants han criticat reiteradament aquesta pràctica. “A Barcelona s'orquestren operacions militaritzades seguint amb la criminalització de la migració i el racisme institucional", denunciava SOS Racisme a mitjan març de 2021.

El novembre de 2020 Batlle va mentir per encobrir un agent de la Guàrdia Urbana que va disparar una persona sense sostre i també el va culpabilitzar de la situació. L'agent de la Guàrdia Urbana que va disparar contra Marjan, un home sense llar de 43 anys, ja havia tret la pistola quan la víctima intentava fugir. Imatges dels fets recollides per mitjans de comunicació van contradir el relat del tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament, que va assegurar que l'agent va treure l'arma i va disparar dos trets just després que l'home intentés agredir-los brandant una arma blanca. Al cap de pocs dies, l’agent ja tornava a patrullar armat i encara no hi ha hagut cap investigació interna. A més, incomprensiblement, dos anys després, només Marjan està investigat judicialment.

El juliol de 2019, poques setmanes després de constituir-se l’actual govern, Albert Batlle s’estrenava plantejant públicament la deportació dels menors no acompanyats que hi ha a Barcelona, amb l’eufemisme del seu “retorn assistit”. Durant el mateix estiu, Batlle va posar en marxa una campanya policial per expulsar dels carrers i empènyer a la misèria desenes de manters, posant sobre la taula, també, la seva expulsió. En aquella ocasió, ho va exemplificar amb afirmacions tan desafortunades com "És inadmissible que el primer que vegin els turistes quan arriben a Barcelona siguin els manters".

El govern municipal no ha convocat mai el comitè d'ètica de la Guàrdia Urbana. Mai!

Un òrgan de caràcter consultiu que es va constituir el febrer del 2019 i que va fer una única reunió de presentació l’abril d’aquell any. Des de llavors no s'ha convocat mai més. De fet, des que el tinent d'alcaldia Albert Batlle es va fer càrrec de l'àrea pel PSC que no se n'ha fet cap menció més.

Per tots aquests motius la CUP Barcelona exigeix:

Destituir immediatament Albert Batlle, tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.

Acabar amb les identificacions per perfil ètnic a la ciutat de Barcelona.

Dissoldre el cos d’Antiavalots UREP antiga USP de la Guàrdia Urbana.

Construir un nou model de convivència i seguretat basat en el combat de les desigualtats, la prevenció i la garantia de drets.