Repressió

Tres militants del SEPC declaren a jutjats per exercir el seu dret a vaga

Tres joves militants del SEPC Reus han declarat aquest matí a jutjats acusats d’haver pres part en una acció de bloqueig de l’Institut Baix Camp durant la vaga contra ‘la Llei Castells’, el 16 de desembre de 2021. Els estudiants han reafirmat l’exercici del dret de l’estudiantat de 3r i 4t de la ESO a la no assistència col·lectiva davant de la negativa al diàleg per part de la direcció de l’Institut.

“Tenim dret a fer vaga i simplement vam exercir-lo”, han expressat a la sortida de la declaració. Els encausats han criticat que el centre “va demostrar que no respecta les decisions col·lectives de l’alumnat ni els seus drets més bàsics” ja que es va negar al diàleg i a la possibilitat que alumnes de 3r i 4t d’ESO poguessin fer vaga. Els militants han recordat que el SEPC Reus havia convocat un acte amb motiu de la vaga on es va llegir un manifest denunciant la situació dels alumnes represaliats i la seva vulneració de drets.

Els encausats han denunciat que, el mateix dia de la vaga, es va celebrar un Consell Escolar extraordinari on es va aprovar la demanda dels estudiants de poder fer vaga, canviant així la normativa in situ. “Això demostra que, anteriorment, s’havia mentit deliberadament als estudiants per tal de fer baixar la pressió estudiantil i evitar cap canvi real per millorar les condicions de l’estudiantat a l’hora d’organitzar-se i defensar els seus drets”, han criticat.

Els 3 militants del SEPC, a qui s’acusa de l’acció de bloqueig als accessos de l’Institut han subratllat que inicialment van ser 6 els estudiants identificats. “Els estudiants de l’Institut Baix Camp no van tenir cap altra opció que plantejar una vaga combativa”, han conclòs. El SEPC Reus ha assegurat que “ens reafirmem en la lluita estudiantil demostrant cada dia que la lluita és l’únic camí”.