La Intersindical Valenciana considera totalment insuficient l’increment salarial acordat pel Ministeri i CCOO i UGT

Pel dindicat valencià, la pèrdua de poder adquisitiu del funcionariat des de 2010 se situa en més d’un 18%, per tant l’acord entre sindicats i govern estatal es queda a la meitat

Sobre la proposta d’acord entre el govern espanyol, encapçalat per la Ministra de Funció Pública, M. Jesús Montoro, i els sindicats CCOO, UGT sobre un augment salarial del 8% (que pot aplegar al 9,5%) fins a 2024 per al personal funcionari, la Intersidical Valenciana ha manifestat que luny de compensar les pèrdues que portem patint més d’una dècada, continua empobrint el funcionariat.

L’acord planteja un augment salarial progressiu i subjecte a condicionants:

- En 2022: increment de l’1,5% (que s’afegeix al 2% ja previst) i que s’hauria d’ingressar a desembre.

- En 2023: increment del 2,5% al qual s’hi podria sumar un 0,5% variable si l’IPC acumulat el 2022 i el 2023 supera el 6% i una altra per si el PIB del 2023 supera el 5,9%.

- En 2024: increment del 2% i es mantindria la clàusula variable del 0,5% si l’IPC acumulat del 2022, 2023 i 2024 supera el 8%.

La Intersindical ha argumentat que la "pujada segura addicional serà d’un 6% fins a 2024 i dependrà de l’evolució del l’IPC i del PIB perquè es faça efectiu o no el 3,5% restant. És important assenyalar que aquestos increments anuals són iguals als mínims que proposen els sindicats signants en el seu acord del 12 de maig del 2022 per a la Negociació Col·lectiva del Sector Privat, tenint en compte que les previsions de l’IPC i del PIB estan molt lluny dels nivells previstos perquè s’activen aquests 0,5% condicionats. A més, es dona la circumstància que, contràriament a altres moments, la Unió Europea no demana un esforç especial a l’estat perquè complisca una sèrie d’objectius macroeconòmics, com la reducció del dèficit públic. És, per tant, injustificable que, en un marc més propici, el Govern de l’estat acorde amb CCOO i UGT uns increments totalment insuficients".

Un estudi d’Intersindical Valenciana situa la pèrdua de poder salarial en un 18,15% des de les retallades i congelacions de 2010 fins a l’any 2022

