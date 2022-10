Cinema

Èxit absolut de l'edició especial 10 anys del Protesta

Més de 3.000 persones han passat pel Protesta, el festival internacional de cinema de crítica social de Vic, en la seva edició especial dels 10 anys. L'organització fa una valoració molt positiva de l'acollida del públic, tant de les projeccions com de les activitats paral·leles. Divendres es va posar punt final a les projeccions amb l'estrena d''Utama', representant als Òscar per Bolívia, que va pràcticament omplir la sala, i que va comptar entre el públic amb el director de la pel·lícula, Alejandro Loayza Grisi; i 'Tori et Lokita' dels aclamats germans Dardenne.



A la Festa Final de dissabte dia 22, amb les actuacions de Joan Colomo, Lu Rois, Guillem Roma o La Ludwig Band entre d'altres artistes, hi van passar més de 1000 persones en més de sis hores de celebració. L'espai de l'antiga biblioteca Joan Triadú va transformar-se en un espai polifacètic amb una fira del llibre radical, un espai infantil, un mural en directe a quatre mans, dos escenaris i una barra gentilesa del Seminari de Vic. A l'exterior s'hi van instal·lar també food trucks. A les 21:30h va tocar bufar espelmes amb el pastís del xocolater de Taradell, les lletres del Protesta en xocolata que es van repartir entre tots els assistents. La música es va intercalar amb lectures reivindicatives, poesia performativa, una entrega de premis simbòlics per a voluntàries i ex-organitzadores del festival. vídeos i felicitacions variades, a més del quiz del festival per determinar qui és la persona amb més coneixement del Festival Protesta.

Enguany, el festival ha projectat 17 pel·lícules, de les quals 6 han estat estrenes a Catalunya i 3 a l'Estat espanyol. Tampoc hi han faltat els curtmetratges. S'han projectat tres maratons amb tots els premiats dels darrers 10 anys i una marató de curts humorístics. Entre les activitats paral·leles, cal destacar els dos vermuts amb debat sobre cinema i gènere; i projectes culturals transformadors.

D'altra banda, dijous, la projecció de 'Kobane' va ser especialment emotiva, amb més d'un centenar de persones a la sala. La ruta pels espais Protesta, un recorregut capitanejat per Godai Garcia, que feia un repàs pels llocs més emblemàtics d'aquests 10 anys de festival i que incloïa parades a espais tancats o clausurats com el Cinema Vigatà, va aplegar 80 persones.

L'edició especial d'enguany ha estat una retrospectiva de les diferents temàtiques que s'han tractat anualment en els darrers 10 anys, per això, el festival ha sigut, de cara el públic, un esdeveniment molt ric i polifacètic abordant temàtiques com desobediència civil, dones rebels, art transformador, tecnologia i control o privilegis. El festival, a més, ha apostat, com sempre per donar veu i projectar films dirigits majoritàriament per dones, ja que donar visibilitat a les produccions de directores és un dels pilars fonamental del Protesta.

També, des de fa dos anys, el festival organitza tallers i projeccions amb alumnes d'escoles i instituts per treballar temàtiques actuals que afecten les persones més joves. Aquesta setmana passada, el 'Protesta a les Aules' ha projectat davant de 700 alumnes 'Girl Gang', un documental que explica la història d'una jove influencer i aborda els perills de la sobreexposició a les xarxes per a la salut mental. L'activitat va incloure un taller amb la cooperativa educativa la Fera Ferotge per debatre sobre l'ús de les xarxes socials entre els adolescents.

El Protesta fa 10 anys que se celebra a Vic en un esforç convençut de l'organització que busca descentralitzar la cultura de Barcelona i portar-la a la resta del territori. En aquests 10 anys, més de 300 pel·lícules i unes 30.000 persones han passat per davant de les seves pantalles. 10 anys projectant que demostren que donar veu a cineastes crítics i a les seves denúncies i posar-los al costat de les lluites locals té recompensa i empodera els dos costats de la pantalla.