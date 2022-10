Terrasses

El Síndic de Greuges de Barcelona admet a tràmit la queixa contra els abusos de les terrasses

El Síndic de Greuges de Barcelona admet a tràmit la Queixa presentada per la FAVB, la FRAVM, ECOM i CATALUNYA CAMINA, demanant la seva intervenció per protegir els Drets fonamentals que s’estan vulnerant per l’expansió descontrolada de les terrasses d’hostaleria. La Queixa al Síndic es suma a la presentada prèviament al Defensor del Pueblo a Madrid i recull, en aquest cas, representació de col·lectius dels sectors de la discapacitat, un dels més afectats pels incompliments generalitzats de les normatives i lleis en vigor, i de la defensa del vianant, un altre gran perjudicat.



La situació de descontrol per part de l’administració responsable en aquest cas, l’Ajuntament de Barcelona, s’ha agreujat amb l’expansió de les terrasses-Covid, però ja ve d’abans, amb l’aprovació d’una Ordenança de Terrasses que atorga al sector de la restauració una ocupació d’espai públic desmesurada, una discrecionalitat de les llicències a l’hora de respectar les Lleis d’accessibilitat de rang superior i uns horaris incompatibles amb la salut, el descans i el dret a la intimitat del veïnat.



Les quatre entitats sol·licitem també al Síndic de Greuges de Barcelona investigui si les vigents normatives locals sobre instal·lació de terrasses contravenen la normativa internacional, estatal i autonòmica sobre soroll i protecció del medi ambient i si la negligència en l’aplicació de la normativa vulnera els citats Drets fonamentals.