Arriba la primera edició del vermut musical i aplec de la Vall del Corb

El proper 22 d’octubre, al Castell de Verdú, tindrà lloc el primer vermut musical i aplec de la Vall del Corb. Impulsada per l’Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb, aquesta nova activitat té com a objectiu la creació d’un espai de trobada i convivència al voltant de productes locals, receptes tradicionals de la zona i música. S’hi podran trobar, conversar i pensar col·lectivament en el futur del territori persones de diferents generacions, municipis i territoris, que estimen o volen aprendre a conèixer la Vall del Corb.

Aquest mes d’octubre l’Associació per al Desenvolupament Integral de la Vall del Corb ha dissenyat un nou format de trobada, obert a tothom, per tal de celebrar la tardor i teixir vincles al voltant de productes locals, receptes tradicionals de la zona i música. La trobada tindrà lloc el proper 22 d’octubre al Castell de Verdú, un edifici medieval emblemàtic del poble.

Amb aquesta nova proposta, l’Associació Vall del Corb vol aprofitar l’arribada de la tardor per generar convivència abans que arribin els mesos d’hivern, època on les dinàmiques de despoblament es fan notar de manera més aguda en els pobles de la vall. De peu o entaulats, jugant, conversant o escoltant música, totes les generacions podran gaudir d’aquest moment distès i festiu. Per l’Associació, espais com aquests, on les persones es van coneixent, teixint vincles, consolidant relacions i compartint reflexions i menjar, són moments ideals des d’on poder sorgir idees i projectes que mantindran un territori com la Vall del Corb cada vegada més viu, dinàmic i atractiu.

La trobada del 22 d’octubre començarà a les 12h, amb un vermut musical on els DJs acompanyaren de la seva música variada les tapes, vermuts, cerveses i vins de les productores de la vall. A les 14h, per qui es vulgui quedar a dinar, començarà l’aplec. S’hi podran degustar tres receptes tradicionals del territori: l’escudella de congre, la tupina de llonganissa i costella amb cigrons i allioli de codony, i per acabar un mel i mató amb garapinyades. Tots els plats, tapes i vins estaran elaborats amb productes del territori, per tal de posar en valor el paper que juguen les productores en la dinamització social, econòmica i cultural dels territoris rurals. Durant tot el dia, els nens i nenes també podran gaudir d’un espai supervisat amb jocs i llibres.

Amb aquest acte, l’Associació Vall del Corb vol continuar amb la seva tasca d’enxarxament de persones i col·lectius, així com amb la promoció sostenible dels valors del territori, posant l’enfoc sobre la necessitat de crear espais d’intercanvis i de gaudir entre persones de diferents generacions, municipis i territoris per generar sinergies i tirar endavant projectes col·lectius.

