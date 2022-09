Música

Per primer cop l’assistència a concerts en català s’imposa a l’anglès i el castellà, tot i que els festivals han programat menys artistes catalans

Són dades de l'Anuari de la Música del 2022. També reflecteix que els grans festivals celebrats enguany als Països Catalans han superat la crisi pandèmica i han guanyat un 20% d’espectadors respecte al 2019. Ara bé, a presència de dones als festivals cau sis punts del 41% al 35% i es retrocedeix a xifres del 2017 abans de les campanyes de conscienciació