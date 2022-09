Sanitat pública

La Federació Xarxa Vendrellenca demana solucions per l’ampliació de l’hospital comarcal i més personal sanitari.

La Federació Xarxa Vendrellenca ha emès un comunicat on demana al departament de Salut de la Generalitat solucions per les mancances a les infraestructures sanitàries de l'hospital comarcal, davant de la seva exclusió dels fons Next Generetion.

També considera prioritari que els serveis sanitaris de la comarca siguin recuperats pel departament de Salut per tal de fer una gestió directa sense intermediaris com la Xarxa Hospitalària Santa Tecla.

Des de l'entitat veïnal consideren que és molt necessària l'ampliació de l'hospital comarcal que està al cent per cent de la seva capacitat durant tot l'any, ampliant les infraestructures i dotant-lo de més personal per tal de garantir a la ciutadania del Baix Penedès uns serveis sanitaris en condicions.

Des de l'entitat consideren que la millor opció per la gestió dels serveis, passa perquè la gestió del servei la recuperi el departament de Salut de la Generalitat. Sobre la fórmula per fer les inversions, l'entitat espera que el departament de Salut de la Generalitat compleixi i faci les inversions necessàries, recordant que tota inversió en infraestructura haurà d'anar acompanyada de més personal. Des de l'entitat veïnal es considera que els actes propagandístics realitzats per l'alcalde de Vendrell i el responsable de la Xarxa Hospitalària Santa Tecla van ser lamentables i una pressa de pèl per la ciutadania vista la situació actual i demanem que es deixi de fer propaganda política de les necessitats sanitàries de la comarca.

La federació Xarxa Vendrellenca demanarà al departament de Salut de la Generalitat compromís i solucions infraestructurals i de personal per l'hospital comarcal. D'altra banda, continua demanant als responsables de l'ajuntament de Vendrell i la Xarxa Hospitalària Santa Tecla que compleixin amb el que van pactar i ampliïn i millorin l'aparcament de l'hospital.