Habitatges

La CUP Tortosa demanarà al Ple de l’Ajuntament sancions per a grans tenidors amb pisos buits

La CUP Tortosa presentarà una moció al Ple del pròxim 3 d'octubre per a que s'apliqui la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que preveu que abans d’interposar qualsevol demanda judicial d’execució hipotecària o de desnonament per impagament de lloguer, el demandant ha d’oferir als afectats una proposta de lloguer social.

De la mateixa manera, la moció també preveu que es doni compliment a la moció de febrer de 2014 que va aprovar el Ple per unanimitat a proposta de la PAH Terres de l'Ebre, per sancionar les entitats bancàries i grans empreses amb pisos buits a la ciutat. “D'aquesta manera es vol afavorir el lloguer social per a famílies en situació d'exclusió social” ha afirmat Sergi Arnau.

El regidor de la CUP ha explicat que segons el reportatge d'investigació del mitjà de comunicació Crític de juliol de 2021 i d'acord amb les dades que consten a l’Institut Català del Sòl (Incasòl), a Tortosa hi ha un total de 42 grans tenidors, que acumulen un total de 315 habitatges.

“No sabem exactament quants pisos buits hi ha a la ciutat en mans d'entitats bancàries o grans tenidors. La llei preveu sancions entre 9.000 i 90.000, però a hores d'ara l'Ajuntament no ha interposat cap sanció en per aquest motiu. Tan sols demanem que compleixin la llei”, ha sentenciat Arnau.