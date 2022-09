Qualitat de l'Aire

La CUP-NCG demana explicacions a la Secretària d'Acció Climàtica sobre l'incident al POlígon Sud de Tarragona

L’organització denuncia que la vigilància de la qualitat de l’aire per part de la Generalitat deixa molt a desitjar

La formació qualifica de greu la fuita de nafta que va tenir lloc ahir al Polígon Sud del Complex Petroquímic de Tarragona i critica el paper de Protecció Civil i de la Secretaria d’Acció Climàtica minimitzant l’episodi. La diputada cupaire tarragonina Laia Estrada, en aquest sentit, ha explicat que des de la formació anticapitalista entraran diferents preguntes al Parlament. Entre aquestes hi ha saber en què es basen per afirmar que "la nafta és un líquid no tòxic"; quines concentracions considerarien que sí que haurien estat tòxiques; quina va ser la concentració emesa a la fuita i quin va ser el motiu pel qual un dels bombers que hi va intervenir va ser traslladat preventivament a l'hospital amb marejos.

A més, la diputada Estrada denuncia que la vigilància de la qualitat de l’aire per part de la Generalitat deixa molt a desitjar, doncs “només es centra en les mitjanes i només en alguns productes”, de manera que “s’obvien pics de contaminació que poden estar malmetent la salut de la població”. Per aquest motiu la CUP-NCG portarà al Parlament la necessitat de modificar els paràmetres i metodologia de la Xarxa de Vigilància així com de dur a terme un estudi epidemiològic.

Justament avui ha tingut lloc la Jornada de qualitat de l’aire per als ens locals, organitzada per la Secretaria d’Acció Climàtica de la Generalitat, una trobada on no s’ha fet referència a l’incident d’ahir a l’empresa ASESA del polígon sud del Complex Petroquímic de Tarragona. En aquesta hi ha participat la regidora cupaire Eva Miguel, que hi ha assistit en qualitat de responsable de Medi Ambient a l’Ajuntament de Tarragona. Miguel ha demanat a la Secretaria d’Acció Climàtica que no defugin de la seva responsabilitat a l’hora de vetllar per la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona i que “a les nostres comarques no es pot reduir aquest concepte a les emissions dels cotxes i obviar l’efecte del Port, la incineradora de SIRUSA i del Complex Petroquímic sobre la salut pública”. En relació a l’incident d’ahir, la consellera cupaire ha preguntat el motiu pel qual no es va avisar a la població de l’incident fins a 12 hores després, “a nivell comunicatiu i de transparència costa de creure que aquest sigui el procediment desitjable si el que es pretén és augmentar la percepció de seguretat en la població”, pregunta que no han respost al·legant que aquest “no era el tema que es tractava avui”.